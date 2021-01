Giornata della memoria, il Covid non ferma il ricordo delle vittime della Shoah. Gli eventi online

Siamo ancora qui, a ricordare ciò che siamo stati e ciò che in tanti hanno sopportato. Qui, il 27 gennaio di ogni singolo anno, esattamente come ogni singola lacrima stillata, cacciata da chi ho vissuto un campo di concentramento. Il 27 gennaio è la giornata dedicata alla memoria, per scongiurare ricordi offuscati e opinioni distorte. Come fare? Conoscere la storia innanzitutto, e per questo anche in tempo di pandemia non si fermano gli eventi previsti oggi online.

Perché il 27 gennaio? Perché in questo giorno del 1945 vennero aperti i cancelli dei campi di concentramento di Auschwitz e liberate le poche persone rimaste in vita. E così, da allora, oggi è il giorno giusto per commemorare le vittime di quell’orrore chiamato genocidio e per quel dovere di non dimenticare uno dei capitoli più bui della nostra storia.

“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre”, scrisse Primo Levi, cui dobbiamo ai nostri giorni le pagine più toccanti di quel tempo maledetto.

Gli eventi online oggi

L’ Anpi , Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, prevede sessanta iniziative in sessanta città, dal Nord al Sud. Un fitto calendario di incontri per non dimenticare le vittime del nazismo e del fascismo.

QUI tutte le iniziative dell’Anpi.

Per partecipare: https://www.redipsi.com

Grandi eventi anche con Wikipedia e Wikimedia , impegnati sui “Progetti: Persecuzioni, deportazioni e crimini del periodo nazi fascista e Donne e Shoah”.

QUI trovate gli eventi si online . Il programma del 27 gennaio è dedicato a: Negazionismo e Olocausto: gli Eichmann di carta .

Nel #GiornoDellaMemoria Sami Modiano si racconta. Torna indietro negli anni bui del nazismo e racconta la sua vita…. Posted by Comunità Ebraica di Roma on Tuesday, January 26, 2021

Infine, sempre da Roma, anche il Museo MAXXI parteciperà alla Giornata della memoria 2021, attraverso l’evento che avrà luogo oggi 27 gennaio, alle 15.00, in streaming da questo link.

DA VENEZIA , stamattina alle 11, il Teatro Goldoni ci aspetta con il racconto teatrale “Dal campo di calcio ad Auschwitz”, scritto e interpretato da Davide Giandrini, sulla storia dell’allenatore di calcio ungherese Arpad, con una trasmissione in differita streaming suicanali social del Comune di Venezia.

Inoltre, oggi il Memoriale della Shoa apre le porte al pubblico attraverso un tour virtuale disponibile sulla pagina Facebook della fondazione.

Visita guidata al Memoriale della Shoah di Milano Oggi, in occasione del #GiornodellaMemoria, vi portiamo per la prima volta con noi in una visita guidata all'interno del Memoriale, accompagnati da Pia, una delle nostre bravissime guide. Sapevamo infatti che non avremmo potuto accogliervi come facciamo tutti gli anni per i nostri Open Day, che vi vedevano partecipare a migliaia, e speriamo che questo posa essere comunque un modo per fare Memoria insieme. Nell'attesa di potervi rivedere.L'appuntamento poi è alle 16.00, sul nostro profilo Instagram, per una diretta con le nostre guide, che risponderanno alle vostre domande, e si confronteranno con voi. Se avete delle domande, potete cominciare a lasciarle qua sotto, e vi risponderemo ⬇️Riprese e video: Sheila Baldoni e Nathan De Paz HabibIl Memoriale vive anche grazie agli aiuti e alla generosità di chi lo frequenta, se volete supportarci trovate tutte le informazioni ➡️ http://www.memorialeshoah.it/contribuisci/ Posted by Memoriale della Shoah Milano on Tuesday, January 26, 2021

DA TORINO , in programma tradizionale posa delle pietre d’inciampo , a cura del Museo Diffuso della Resistenza , a partire dalle 9.30. Mentre stesso oggi verrà pubblicato un video riassuntivo delle pose sui canali social del Museo e del Polo del ‘900. È possibile seguire anche le iniziative attraverso il podcast “Il #poloèsempreonline per il Giorno della Memoria”.

