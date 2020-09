Al via la Game Jam di Zagarolo, la maratona dedicata alla progettazione e programmazione dei videogiochi

È iniziato il countdown per la GameJam ZGC, l’evento dedicato alla programmazione e alla progettazione dei videogiochi nello Spazio Attivo Lazio Innova di Zagarolo. I videogame, infatti, non sono soltanto sinonimo di svago, ma anche di arte e cultura. Da Pacman a Space Invaders, da Super Mario a Sonic, da Street Fighter a Doom, fino ad arrivare a Call of Duty e Fortnite, il videogioco ha saputo evolversi entrando prepotentemente nell’immaginario collettivo della società e cambiando per sempre il mondo dell’intrattenimento digitale.

La competizione GameJam ZGC, lanciata dalla Regione Lazio – tramite Lazio Innova – e in collaborazione con Per Formare, si rivolge a studenti e giovani professionisti under 30, programmatori creativi, game designers, informatici e artisti digitali che abbiano voglia di cimentarsi nella creazione di un videogioco. L’attesa maratona è in programma dal 21 al 30 settembre dalle ore 10 del 21 presso lo Spazio Attivo Lazio Innova LOIC di Zagarolo (Piazza Della Indipendenza, 18).

Nel corso dei dieci giorni saranno approfonditi aspetti come il game design, la programmazione e lo sviluppo, senza trascurare il fine ultimo del videogioco: il divertirsi e lo stare insieme.

GameJam ZGC sta per iniziare! Il tema scelto per la competizione che andrà in scena dal 21 al 30 settembre a Zagarolo e… Pubblicato da Zagarolo Game City su Martedì 15 settembre 2020

I candidati selezionati, suddivisi in quattro squadre, daranno vita ad una sfida creativa a partire dal tema “Scienza e Fantascienza”. Nel corso della Jam saranno presenti figure di supporto (tutor) ed esperti del settore, che guideranno i partecipanti con nuovi spunti e suggestioni. Saranno inoltre organizzate Lecture su temi attuali, come Unreal Engine, Substance Painter e How to sell your Videogames to the press, nonché Panel e incontri con professionisti, al fine di accrescere la conoscenza videoludica nei concorrenti. Due gli Open Debate in apertura e chiusura della Jam: nel primo sarà presentato il regolamento; nel secondo, si parlerà di prodotti futuri, partendo proprio dai videogame creati.

A giudicare i prototipi sarà una commissione coordinata dal game designer e innovation manager Claudio Pollina. Al vincitore spetterà un premio in denaro pari a 1.000 euro. Anche greenMe partecipa al GameJam ZGC come media partner e membro della commissione di valutazione.

Per consultare il regolamento e candidarsi collegarsi al sito:

https://www.zagarologamecity.com/