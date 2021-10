Ecomondo al via: torna la fiera della green economy e accende i riflettori su Cop26 (e il futuro del Pianeta)

Da oggi fino al 29 ottobre a Rimini è in programma Ecomondo, l’evento di riferimento in Europa per la transizione ecologica e i nuovi modelli di economia circolare e rigenerativa. In giro per i diversi padiglioni, oggi siamo tornati anche noi di greenMe!

Dopo aver saltato l’edizione 2020 a causa della pandemia, il mondo della Green Economy torna a riunirsi in presenza a Ecomondo e Key Energy, i saloni di Italian Exhibition Group dedicati rispettivamente all’economia circolare e rigenerativa e alle energie rinnovabili. I due eventi si svolgeranno a partire da oggi fino al 29 ottobre, alla Fiera di Rimini. Nel corso di quest’edizione i riflettori saranno puntati anche sulla COP26, in programma il prossimo novembre a Glasgow.

Con oltre mille brand e un’occupazione della superficie dei padiglioni pari al 90% rispetto ai livelli del 2019, Ecomondo e Key Energy porteranno in scena le novità tecnologiche dei diversi mondi dell’economia verde e nel calendario dei convegni sarà posta la massima attenzione alle opportunità che il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e il Green Deal europeo offrono a imprese e amministrazioni pubbliche in Italia.

Nel corso della manifestazione sarà presentata anche la Relazione 2021 sullo stato della Green Economy in Italia, che verrà illustrato da Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, il quale indagherà i risultati raggiunti in dieci anni e il ruolo strategico dell’economia verde guardando al 2030, con un approfondimento sulla digitalizzazione per la transizione ecologica.

I temi principali dell’edizione 2021

Nel corso di questa edizione di Ecomondo sono numerose le questioni di grande attualità che verranno affrontate. Tra le più importanti troviamo:

​Transizione ecologica e circolare: azioni e priorità europee e internazionali

Priorità e azioni a sostegno dell’economia verde e circolare nel Paese

Valorizzazione integrata dei rifiuti

Transizione ecologica nei settori marino-marittimi e nella gestione delle aree portuali e costiere

Prevenzione del dissesto idrogeologico e riqualificazione di aree contaminate

Prevenzione dell’inquinamento atmosferico e dell’aria

#Ecomondo2021 primo giorno! Da oggi #26ottobre a venerdì 29, ti aspettiamo a Rimini per lavorare e confrontarsi su #transizioneecologica e nuovi modelli di #economiacircolare. Sfoglia il calendario per vedere gli eventi faro e scarica l’app per navigare fra + di 150 proposte. pic.twitter.com/JblvoPW8Pr — Ecomondo (@Ecomondo) October 26, 2021

Focus sulla COP26

Tra le sessioni più interessanti in programma a Ecomondo spicca quella dedicata alla COP26 “Tre giorni alla COP26: aspettative, rischi, interessi”, organizzata in collaborazione con Italy for Climate.

All’incontro, previsto oggi pomeriggio a partire dalle 15, si discuterà delle sfide del negoziato internazionale sul clima, dei punti chiave delle trattative, dell’obiettivo della decarbonizzazione entro il 2030 e del ruolo strategico delle imprese. Alla sessione di approfondimento interverranno anche Ken O’Flaherty, COP26 Regional Ambassador e

Mauro Petriccione, direttore generale Climate Action della Commissione europea, oltre a una decina di testimonial.

Per ulteriori informazioni sull’edizione 2021 di Ecomondo consultare il sito dedicato all’evento.

