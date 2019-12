Il circo digitale 3D che non sfrutta gli animali e crea la magia con luci e laser

Sotto il suo tendone colorato non ci sono animali che saltano il cerchio di fuoco o che giocano con le palline, ma luci, laser e fantastiche proiezioni in 3D. Arriva in Italia, al quartiere Infernetto di Roma, il Digital Circus, il primo circo tecnologico-digitale al mondo.

Dopo Las Vegas e Dubai, quindi, un circo che ci piace molto perché non sfrutta gli animali, ma solo tecnologie che accompagnano i visitatori nel magico Natale fatto di luci e atmosfere soffuse. Oltre ad artisti di fama mondiale ed ospiti da tutto il mondo c’è anche una grande novità: il Digital Scenario, un’esperienza immersiva visuale a 360º che darà la possibilità di vedere il completo cambiamento tematico del circo in tempo reale, come in un vero planetario.

Cosa c’è sotto il tendone? Più di 40 laser che insceneranno un circo del futuro in uno spettacolo adatto sia agli adulti che ai piccini. E ancora droni, ombre e lo speciale viaggio di Babbo Natale sulla sua slitta virtuale.

INFORMAZIONI

Quando: dal 20 dicembre 2019 al 15 gennaio 2020

Dove: Via degli Strauss, (angolo Via Cristoforo Colombo) 00124 – Infernetto – Roma

Email: [email protected]

Telefono: +39 392 8066799

Per maggiori informazioni su costi e biglietti CLICCA QUI

