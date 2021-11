Daniele Silvestri, Nina Zilli e altri grandi artisti insieme per il clima: dove vedere il grande concerto per il Pianeta

Non prendete impegni per il dopocena di stasera. Alle 22.55 andrà in onda su Sky Arte Music4Climate, un grande concerto – a zero emissioni – per combattere la crisi climatica che sta portando l’umanità sull’orlo della catastrofe. La data scelta non è casuale: proprio oggi si conclude la COP26, Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a cui ha preso parte anche il nostro Paese.

Al concerto, che si è svolto lo scorso 30 settembre a Milano e verrà trasmesso in prima visione anche on demand e in streaming su NOW (oltre che sui canali canali 120 e 400), si sono alternati diversi big del mondo della musica che sono scesi in campo per far sentire letteralmente la loro voce per il Pianeta. Tra questi cui spiccano i nomi di Nina Zilli, Daniele Silvestri, Michele Bravi e AY Young. Ma non finisce qua. Sul palco dell’Ippodromo di Milano, ci saranno anche i musicisti di Rockin’1000, la più grande rock band al mondo, con un artista d’eccezione: l’astronauta siciliano dell’Esa (e bassista) Luca Parmitano.

Gli artisti si sono esibiti all’unisono con un repertorio di brani iconici della storia del rock, da Paradise City dei Guns N’ Roses a People Have the Power di Patti Smith. A promuovere l’evento Connect4Climate – World Bank Group (nato con lo scopo consolidare l’azione e la comunicazione per il clima).

Le emissioni legate al grande concerto, presentato dal conduttore Sky Alessio Viola sono state compensate da progetti internazionali e dalla piantumazione di alberi nella città di Milano per fare un regalo concreto e utile all’ambiente, ma anche ai cittadini milanesi.

