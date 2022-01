Il concorso fotografico a cui può partecipare chiunque voglia celebrare l’amore in ogni sua forma

Il mese più zuccheroso dell’anno fa capolino e ci guarda con gli occhi di San Valentino. Magari attraverso l’obiettivo di una macchina fotografica o dello smartphone per partecipare a un concorso.

“Tutte le forme dell’amore” è il titolo del contest lanciato dalla foto-ritrattista romana Giosiana Giuliani, rivolto a tutti gli appassionati di fotografia che hanno voglia di condividere la loro idea di amore: da quella classica – per via della ricorrenza – verso il partner, i figli, gli amici anche a quattro zampe. E perché no anche verso sé stessi, per una dichiarazione d’amore e di stima? E ancora verso il pianeta e l’ambiente che si desidera celebrare e salvaguardare, per una causa per la quale ci si batte con determinazione.

Ciò che emoziona, rende fieri, produce un moto di tenerezza nel cuore può essere definito amore e può essere raccontato con uno scatto.

In palio un servizio fotografico “Ritratti” per una o due persone valido fino al 31/12/2022.

Come partecipare

Le foto – perché è possibile mandarne anche più di una – possono essere scattate con macchina fotografica professionale, compatta o cellulare e dovranno essere in formato jpeg (.jpg) per massimo 300 dpi. Una volta rinominate con il nome e cognome dell’autore (es: nomecognome_1; nomecognome_2; etc.) si può procedere all’invio tramite wetransfer all’indirizzo giosianafotografia@gmail.com.

La scadenza per l’invio delle foto è alle ore 23.59 del 12 febbraio 2022.

La premiazione avverrà domenica 13 febbraio 2022 alle ore 20.30 tramite diretta Zoom con la giuria esaminatrice.

La foto giudicata a rappresentare meglio il tema del concorso sarà pubblicata sulla pagina Facebook @giosfotografia e sull’account Instagram @gios_la_scattastorie.

Qui troverete tutte le informazioni.

Fonte: Giosiana fotografia

