Un calzino per dire grazie alle donne in corsia impegnate nella lotta al Covid-19, l’idea di una boutique romana

Un paio di calzini in dono per dire grazie alle dottoresse in prima linea nell’emergenza sanitaria e sostenere la ricerca per sconfiggere il Covid-19. A portare avanti questa bella iniziativa è Balmas Boutique, piccola ma innovativa boutique romana che ha sposato i valori della qualità e della sostenibilità.

#uncalzinoperdiregrazie Abbiamo regalato alle dottoresse dei reparti maggiormente impattati dal Covid-19 dell'Azienda… Posted by Balmas Boutique on Wednesday, January 20, 2021

L’originale calzino è stato pensato e creato appositamente per ringraziare il personale sanitario femminile per la tenacia e l’incredibile lavoro svolto e che continuerà a svolgere in questi mesi difficili. L’idea nasce da Manuela Balmas, proprietaria dei due negozi indipendenti di abbigliamento che sorgono nel quartiere Appio Latino della capitale. Immedesimandosi con le donne in corsia, ha sentito il desiderio di esprimere tutta la sua gratitudine nei confronti di queste professioniste che hanno dato prova di grande coraggio e nervi saldi.

“Mi sono chiesta cosa avrei potuto fare di concreto ma cercavo un’idea che fosse coerente con il mio lavoro e avendo delle boutique di abbigliamento di abbigliamento femminile ho pensato all’unico capo che potessero indossare sotto la divisa medica, il calzino. – spiega la titolare di Balmas Boutique – Volevo fosse un regalo che le coccolasse e le incoraggiasse.”

A ricevere i calzini saranno le dottoresse dei reparti maggiormente impattati dal Covid-19 dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata e le ricercatrici del Laboratorio di Virologia dell’INMI Lazzaro Spallanzani. Inoltre, dal 20 gennaio al 28 febbraio sarà possibile acquistare in pre-ordine i calzini, al prezzo di 27 euro, sul sito www.balmas.it e nel punto vendita romano di Balmas Boutique, in via Satrico 7f. Il ricavato della vendita sarà destinato alla raccolta fondi per la ricerca sul Covid -19 dello Spallanzani.

Lo speciale calzino è stato disegnato e realizzato insieme al brand di calzini ARTURO, che utilizza cotoni certificati di alta qualità e segue criteri di sostenibilità ambientale. Al momento esiste soltanto una versione femminile del calzino, ma se l’iniziativa avrà successo e sceglieranno di aderire anche alcune aziende, non è esclusa la realizzazione di una versione maschile.

Fonte: Balmas Boutique