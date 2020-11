Una tazzina per combattere la violenza sulle donne: Caffè Vergnano a sostegno del Telefono Rosa

Purtroppo la violenza sulle donne è un fenomeno dilagante in Italia come nel nel resto del mondo. La strada per eliminarla è ancora lunga, ma ognuno di noi può fare la differenza nel suo piccolo. Come? Ad esempio acquistando una tazzina della Pink Collection di Caffè Vergnano, che ha deciso di scendere in campo con il suo progetto Women in Coffee a sostegno del Telefono Rosa.

Dal 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, fino all’1 dicembre il ricavato della vendita online dei prodotti della collezione sarà devoluto all’associazione costituita da 60 volontarie che da oltre trent’anni si impegnano per aiutare le vittime di violenza di genere.

“Queste iniziative sono necessarie alla nostra Associazione per continuare ad aiutare le donne e i loro figli, che vivono nelle nostre case rifugio e che una volta usciti hanno bisogno di assistenza. Tutto ciò che verrà raccolto sarà destinato alla vita del Telefono Rosa e a sostenere queste donne nel loro ritorno alla normalità” spiega la Presidente del Telefono Rosa Maria Gabriella Carnieri Moscatelli.

Per aderire alla raccolta fondi del progetto Women in Coffee basta acquistare uno o più prodotti della collezione di Caffè Vergnano scegliendo tra l’iconica tazzina da caffè alla moka, la mini tazzina in ceramica e il profumo creato in esclusiva con Diletta Tonatto. Tutto rigorosamente in rosa.

Non manca naturalmente la selezione di caffè in grani, proveniente dalle due piantagioni di Santo Domingo e Honduras in cui lavorano donne sostenute da Caffè Vergnano, oppure il caffè macinato nelle lattine create in collaborazione con la food blogger internazionale Mimi Thorisson.

“Women in Coffee è il nostro sogno in rosa per un futuro sostenibile. È nato nel 2018 per sostenere progetti concreti rivolti alle donne che lavorano nelle piantagioni di caffè. − racconta Carolina Vergnano, responsabile marketing ed export dell’azienda di famiglia e prima sostenitrice del progetto. − È un progetto che è cresciuto negli anni: il supporto alla forza lavoro femminile alle origini ne resta il cuore, ma sentiamo l’esigenza di ampliare il sostegno anche a progetti più vicini a noi. Per questo siamo felici di poter essere a fianco del Telefono Rosa e dare il nostro contributo ad un tema così attuale come quello della violenza di genere. Sappiamo che il lockdown ha peggiorato la condizione delle donne che già in precedenza non erano sicure tra le mura domestiche: c’è molto da fare. E noi vogliamo fare la nostra parte”

Per acquistare uno dei prodotti della Pink Collection di Caffè Vergnano accedere al sito.