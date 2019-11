A Bologna torna il Villaggio di Natale francese

Anche quest’anno Bologna ospiterà il villaggio di Natale francese in piazza Minghetti, da sabato 23 novembre a domenica 22 dicembre. Un’occasione da non perdere se amate le delizie d’Oltralpe o se siete semplicemente curiosi verso i nuovi sapori.

La proposta enogastronomica prevista è molto variegata, con un’ottantina di formaggi, ostriche, pane, croissants sfornati dalla boulangerie, biscotti bretoni, molti dolci e tanti vini prelibati. E ci sarà uno spazio tutto dedicato alle specialità delle diverse regioni, dove potrete gustare sul posto la paella francese o le patate à la provençale.

Oltre al cibo, le deliziose casette in legno sparse per il villaggio ospiteranno prodotti francesi come saponi, tovaglie, essenze, profumi, accessori moda, ideali anche per regali originali.

Il villaggio, che aprirà il 23 novembre, potrà essere visitato ogni giorno fino al 22 dicembre dalle 10:00 alle 20:00.

E non dimentichiamo che quest’anno Bologna sarà nuovamente illuminata per il Natale dalle luminarie “musicali”, dedicate a Cesare Cremonini, motivo in più per raggiungerla e lasciarsi contaminare dallo spirito natalizio, tra prelibatezze francesi e musica nostrana.

Laura De Rosa

Photo Credit: promeceventi