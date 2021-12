A Natale 10mila pacchi di Pasta Armando saranno donati ai bisognosi. Alessandro Borghese li consegnerà a Milano

Non per tutte le famiglie il Natale sarà un momento di gioia e spensieratezza per diversi motivi, uno di questi è sicuramente la carenza di risorse per poter acquistare il cibo, anche un semplice pacco di pasta. Durante il mese di dicembre, però, con l’obiettivo di aiutare le famiglie che ne hanno più bisogno, saranno donati 10mila pacchi di Pasta Armando e a consegnarli, almeno a Milano, sarà un testimonial d’eccezione: Alessandro Borghese.

A portare un po’ di conforto alle famiglie in difficoltà è il pastificio irpino De Matteis Agroalimentare che produce la nota Pasta Armando. L’iniziativa riguarda varie zone d’Italia e, partita da Avellino, è arrivata poi a Napoli e Roma mentre nei prossimi giorni coinvolgerà tante altre città: Milano, Torino, Firenze e Bari dove le Caritas locali riceveranno la pasta da smistare poi alle famiglie.

Le ripercussioni della pandemia sull’economia, sappiamo che stanno rendendo davvero difficile garantire l’alimentazione delle famiglie più fragili. Per questo abbiamo voluto intraprendere un’azione concreta accanto a Caritas Italiana portando alle persone più bisognose il conforto di una donazione alimentare. Siamo partiti da Avellino, la realtà più vicina al luogo in cui viviamo e operiamo, per coinvolgere poi altre città in un’ottica di collaborazione più ampia con le diocesi nazionali – ha dichiarato Marco De Matteis, Amministratore Delegato di De Matteis Agroalimentare.

A Milano a consegnare la pasta sarà lo Chef Alessandro Borghese, noto conduttore tv che, per il quarto anno consecutivo, è ambassador di Pasta Armando e che proprio in questa città vive e lavora da tempo:

Sono molto felice di partecipare a questa iniziativa di De Matteis Agroalimentare, contribuendo a donare un po’ di conforto alle famiglie in difficoltà nella città che mi ha adottato da qualche anno. Offrire concretamente un piatto di pasta e, accanto a questo, un sorriso spero possa essere di aiuto per loro e di stimolo per tutti a fare altrettanto. – ha dichiarato lo Chef Borghese.

Fonte: De Matteis Agroalimentare SpA

