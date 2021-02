Il 5 febbraio è la Giornata dei calzini spaiati: indossiamoli con orgoglio per celebrare la diversità

Ne abbiamo tutti almeno uno conservato nei nostri cassetti, in attesa di ritrovare il proprio compagno disperso. Stiamo parlando dei calzini spaiati. A chi non è mai capitato di indossare due calzini diversi, magari uno a pois e uno a strisce, nella fretta di correre al lavoro o dopo aver constatato la misteriosa scomparsa di uno dei due a seguito di un lavaggio? Chi dice di non averlo mai fatto probabilmente mente. Ma sapevate che ai leggendari calzini spaiati è stata dedicata una giornata che quest’anno si celebra il 5 febbraio?

L’idea originale è nata qualche anno fa in una scuola primaria di Terzo di Aquileia, in Friuli-Venezia Giulia, grazie a una maestra di nome Sabrina. L’iniziativa è approdata anche su Facebook e ha avuto un enorme successo. Giunta ormai all’undicesima edizione, la Giornata dei calzini spaiati vuole celebrare la bellezza della diversità, proprio come quella di due calzini completamente diversi che si incontrano grazie a qualcuno che sceglie di indossarli, rompendo gli schemi.

Quest’edizione è un po’ speciale, visto il periodo drammatico che stiamo vivendo e la lontananza forzata per via delle misure anti-Covid.

“Quest’anno più di sempre ci sentiamo tutti calzini spaiati e ci sentiamo un po’ soli.” – scrivono su Facebook le promotrici dell’iniziativa” – “Però come i calzini spaiati non perdono mai la speranza di ritrovarsi, così noi non vediamo l’ora di ritrovarci, riabbracciarci e stare di nuovo insieme! Arrivata all’ottava edizione su Facebook, ma all’undicesima dall’inizio dell’avventura reale, la Giornata dei calzini spaiati vuole coinvolgere grandi e piccini nello spirito più semplice dell’amicizia e del rispetto degli altri, della solidarietà e della specialità di ognuno di noi.”

#calzinispaiati2021: come aderire all’iniziativa

Tutti possono celebrare la giornata dei calzini spaiati e non solo i bambini. Come? Indossando due calzini diversi per restare a casa, andare a fare la spesa o recarsi a lavoro. Le promotrici dell’iniziativa invitano tutti a scattarsi una foto da pubblicare sulla pagina Facebook dedicata all’evento, su Instagram o sul canale social che si preferisce, accompagnandola dall’hashtag #calzinispaiati2021.

🧐 Una curiosità sulla nostra giornata: spesso ci chiedete perché non abbiamo deciso una data fissa ma cambia di anno in… Posted by La Giornata dei Calzini Spaiati on Monday, February 1, 2021

“Vi aspettiamo allora con i vostri calzini spaiati da casa, dal lavoro, da scuola, in auto, al mare o in montagna, vicini o lontani. – si legge nell’evento su Facebook –La giornata dei calzini spaiati ha il semplice desiderio di raggiungere con un sorriso colorato tutte le persone che si sentono un po’ diverse… come noi.”

Insomma, domani siamo tutti invitati a indossare i calzini spaiati e a mostrarli con orgoglio per celebrare la diversità e per ricordare a tutti di non perdere mai la speranza di ritrovarsi!

