Il popolo dei capelli rossi alla riscossa! Il primo raduno a Favignana

Gente pel di carota alla riscossa! L’8 giugno è la giornata tutta dedicata ai capelli rossi naturali: arriva a Favignana il primo raduno delle persone che hanno questo preciso tratto distintivo. È il RedHead Sicily, il primo festival italiano indirizzato a coloro che sfoggiano una chioma red. E se si svolge in questa bellissima isola della Sicilia c’è un motivo.

Organizzato dalla omonima associazione, con il patrocinio del Comune e della Pro Loco Isole Egadi, RedHead Sicily è nata come occasione di mettere insieme i rossi di tutta Europa in una giornata di divertimento per vivere a pieno le bellezze che la splendida isola di Favignana offre.

In più, sarà anche l’occasione per parlare di pelli chiare e dei potenziali rischi derivati dall’esposizione al sole, dal momento l’epidermide dei “rossi” è decisamente più delicata e dunque a rischio scottature.

Il rutilismo

Si tratta della caratteristica delle persone con i capelli rossi, biondo ramato o castano ramato ed è un tratto generalmente collegato a una pigmentazione più chiara e alla presenza di lentiggini che si trasmetterebbe come carattere recessivo davanti a qualunque altro colore di capelli, anche se questo non accade in molte genealogie.

Secondo uno studio condotto dall'Università di Edimburgo, sono almeno 8 i geni che “accendono” i capelli rossi e sarebbero almeno 200 le mutazioni genetiche all’origine di tutte le gradazioni di colore, dal moro al biondo.

Perché Favignana

Festival simili esistono già da parecchio tempo in Irlanda, in Francia, in Inghilterra, in Germania e Olanda, ma per il sud Italia è stata scelta Favignana per un preciso motivo. È qui, infatti, che si trova una delle spiagge più belle: Cala Rossa, chiamata così perché, secondo una leggenda, il mare si colorò di rosso durante la prima battaglia tra Roma e Cartagine nel 241 a.C., vinta dai romani.

E allora, se avete una splendida chioma rossa naturale cosa aspettate? Qui trovate tutti i pacchetti disponibili per una giornata davvero unica!

