Alla scoperta dei castelli più belli d'Italia: visite gratis nel week end

Sabato 11 e domenica 12 maggio pronti a fare un viaggio meraviglioso tra i castelli italiani? Si celebra infatti la ventunesima edizione delle Giornate Nazionali dei Castelli: rocche e fortificazioni, torrioni e cinte murarie, il patrimonio immenso dei manieri d’Italia sarà aperto gratuitamente per tutto il prossimo week end.

Organizzata dall’Istituto Italiano dei Castelli (IIC), la Onlus che segue la valorizzazione degli edifici storici, l’iniziativa sarà ancora una volta l’occasione buona per visitare e scoprire migliaia di castelli pubblici e privati da nord a sud, isole comprese, e per conoscere architetture fortificate spesso non aperte al pubblico.

Ogni sito prescelto, infatti, offrirà visite guidate gratuite e non solo: presentazioni, concerti, degustazioni e pranzi, conferenze, laboratori per bambini e seminari.

Sono 19 le regioni coinvolte con altrettanti siti principali e varie attività collaterali. Castelli o torri ma spesso anche intere cinte murarie, come quelle de L’Aquila o di Vicenza, con il suo torrione e borghi tra i più belli d’Italia come Mondavio.

Tra le iniziative previste, inoltre, ci sono anche le visite a castelli abitati da privati, come il Castel Noarna in Trentino, dove i padroni di casa offriranno degustazioni di vino e animazioni e un buonissimo pranzo tra le mura; mentre a Castello di Rive D’Arcano in Friuli, per esempio, si potranno scoprire, oltre alla storia della fortezza, anche i segreti delle eccellenze agro-alimentari. A Monfestino in Emilia Romagna sono previsti stand alimentari e mostre, mentre al Castel D’Alessandro ci sarà anche la possibilità di dormire.

Oltre agli eventi in programma in questo weekend, ce ne sono altri in date diverse, in particolare in Veneto, dove vengono aperti con visite guidate sempre gratuite l’Arsenale di Venezia (18 maggio), Forte di Monte Tesoro di Vicenza (19 maggio), Castello di Thiene (25 maggio), Castello di Roncade (26 maggio), Lazzaretto Nuovo (isola della laguna veneta, 8 giugno) e Forte San Felice (Chioggia 15 giugno).

Qui trovate tutti i siti partecipanti regione per regione.

