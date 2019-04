Fervono i preparativi per il concerto del 1° maggio: torna a Roma come ogni anno 'Il concertone' il più grande evento gratuito di musica dal vivo in Italia, nato nel 1990 per celebrare la Festa del lavoro. Dalle 15 fino a mezzanotte musica e spettacolo per tutti.

Il concerto viene organizzato come sempre in piazza di Porta San Giovanni in Laterano e ospita cantanti famosi, attirando centinaia di migliaia di spettatori. E' trasmesso integralmente in diretta da RAI 3 e RAI Radio 2.

Organizzato dai tre sindacati confederati italiani Cgil, Cisl e Uil, il concertone inizierà alle 15 con un’anteprima e ufficialmente alle 16, per concludersi verso la mezzanotte. Ma cosa è previsto, in particolare, quest’anno? Molti i cantanti big, ma anche emergenti. A presentare il concerto saranno Ambra Angiolini e Lodo Guenzi.

"Vorrei non averlo fatto l'anno scorso - ha dichiarato la conduttrice a Blogo - perché la dose di inconsapevolezza e il non conoscere l'impatto con la folla oceanica di Piazza San Giovanni è stato determinante per essere giusti e allineati. Quest'anno ci arrivo con tutti che mi dicono 'dai, lo hai già fatto l'anno scorso'. Ecco, lavorerò per dimenticarmi di averlo condotto l'anno scorso.

Il programma e i cantanti

Il programma è stato annunciato sul sito ufficiale. Ecco chi ascolteremo:

Noel Gallagher

Achille Lauro

Manuel Agnelli

Daniele Silvestri

Ghali

Carl Brave

Ex-Otago

La Municipàl

La Rappresentante di Lista

Pinguini Tattici Nucleari

Subsonica

Motta

Ghemon

Negrita

Anastasio

Bianco con Colapesce

Canova

Coma Cose

Eugenio in via di Gioia

Fast Animals Slow Kids

Omar Pedrini

Rancore

Gazzelle

Zen Circus

Otto ore di grande musica: torna il Concerto del @PrimoMaggioRoma.

L’atteso appuntamento che raduna a piazza San Giovanni in Laterano a Roma decine di artisti e migliaia di spettatori per uno degli eventi musicali più seguiti.#1M2019, in diretta su #Rai3, @RaiRadio2 e @RaiPlay. pic.twitter.com/HFuqKbXEi7 — Rai3 (@RaiTre) April 26, 2019

Come arrivare e informazioni sui trasporti

Il Comune di Roma annuncia che il sistema dei trasporti della città sarà potenziato per l'occasione, ma, attenzione, la fermata metro di San Giovanni resterà chiusa e ci saranno parecchie deviazioni delle tratte bus (in particolare le linee 16 51 81 85 87 360 590 673 792 218 665, delle linee tram 3 e 8, e dei bus notturni N1, N10 Circolare, N11 Circolare, N28) in modo da lasciare la zona chiusa al traffico (in particolare quella compresa tra via Carlo Felice, piazza di Porta San Giovanni e via Emanuele Filiberto).

"Durante la giornata del 1° maggio il trasporto pubblico seguirà l'orario di un normale giorno festivo - spiega l'assessora capitolina alla Città in movimento Linda Meleo - Non sarà quindi prevista alcuna interruzione, così da garantire la mobilità a romani e turisti. Sono, infatti in programma numerosi eventi di vario genere e vogliamo assicurare a tutti la possibilità di parteciparvi". "Il servizio delle linee della metro A, B e C sarà prolungato fino all'1.30 del mattino (ora di partenza dell'ultima corsa dai capolinea) per consentire il deflusso dal concerto in piazza San Giovanni. Rispetteranno l'orario di un normale giorno festivo anche le ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo”.

Per raggiungere la piazza in cui si svolgerà il concerto sarà necessario quindi scendere alle fermate limitrofe, Re di Roma o Manzoni. Per arrivare a Roma sono comunque aperte e attive le stazioni ferroviarie. Da Termini o Tuscolana si può prendere poi la linea metro A scendendo alle fermate segnalate. La stazione Tiburtina invece è sulla linea B e quindi comporta il cambio, sempre a Termini. Dall'aeroporto di Fiumicino è invece disponibile il treno per Termini, mentre da quello di Ciampino il servizio bus.

Norme di sicurezza

Il concertone segue le norme attuali anti terrorismo. Sono previsti quasi tremila uomini delle Forze dell’ordine nell’area del concerto. Sedici i varchi presidiati aperti fin da metà mattinata e tutta la zona sarà circoscritta dalle transenne: chiunque vorrà accedervi dovrà sottoporsi al controllo della sicurezza.

Come per tutti i concerti, poi, è vietato introdurre bottiglie di alcolici, acqua o borracce, così come contenitori in vetro e lattine. Ma comunque, all’interno dell’area rossa, sarà possibile acquistare cibo e bevande.

“Una maratona musicale, un programma televisivo e un evento di piazza allo stesso tempo, con la pretesa di accontentare tutti pur mantenendo alta la qualità e con uno sfondo di contenuti sociali sempre presente e vivido”.

In ricordo delle battaglie operaie, in particolare quelle per conquista di un diritto ben preciso: l’orario di lavoro quotidiano fissato in otto ore (in Italia con il RDL n. 692/1923).

Buon 1° maggio a tutti!

Leggi anche:

Roberta De Carolis

Cover: primomaggio.net