7mila piantine di cannabis distribuite gratis ai milanesi. Non è uno scherzo, né una bufala, ma la campagna di guerrilla marketing che ha preso vita in alcune delle principali vie e piazze del centro nei giorni scorso, con il messaggio scritto forte e chiaro: "Io non sono una droga".

L'iniziativa, nata per promuovere la Hemp Fest (la prima fiera internazionale dedicata alla Canapa di Milano e una tra le più importanti in Europa, in programma nel weekend

del 3-5 maggio 2019 presso gli East End Studios di via Mecenate), ha visto donare a migliaia di passanti una piccola pianta di Cannabis sativa (L.), ovvero cannabis light. Neanche a dirlo, i gentili omaggi sono andati letteralmente a ruba.

Sulle piante fornite da MECANNABIS, startup italiana di Cannabis light, oltre all’adesivo 4.20 Hemp Fest, campeggiava la scritta NON SONO UNA DROGA, un claim pensato per sottolineare la versatilità della canapa e i suoi molteplici utilizzi legali e una dicitura che ne attesta la provenienza e la legalità del prodotto in base alla L. 242/2016.

“Abbiamo regalato queste piante sperando che la gente continui a farle crescere a casa - dichiara Marco Russo, fondatore e organizzatore del 4.20 Hemp Fest. A chi le prende chiediamo anche di postare una foto sui propri social preferiti, così da rilanciare e diffondere la cultura della canapa come pianta utile e dai mille utilizzi. Abbiamo inoltre pensato a un claim forte quale ‘NON SONO UNA DROGA’ per diffondere una più precisa e puntuale informazione su questa pianta".

Nelle altre immagini della campagna è la pianta stessa a parlare: ‘IO POSSO ESSERE ALIMENTO, CARTA O FARMACO’, uno slogan che vuole sottolineare la versatilità della canapa. Proprio come sarà possibile toccare con mano alla fiera, che accoglierà 150 espositori da tutto il mondo, per presentare tutte le varie sfaccettature di queso mondo, dalla coltivazione ai tessuti, dai cosmetici agli alimenti e bevande.

El tour en bicicleta organizado por el festival cannábico #420HempFest está teniendo mucho éxito y acogida entre el público. Durante esta acción se prevé que se entreguen de manera gratuita 7.000 plantas de cannabis en la ciudad italiana de #Milano. ➜https://t.co/JEg85cVvrR pic.twitter.com/Zga6y8lkNw — Revista Cáñamo (@revistacanamo) 10 aprile 2019





Per maggiori informazioni clicca qui