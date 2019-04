Earth day 2019: concerto gratuito e Villaggio per la Terra, con i giovani per salvare il Pianeta

Lunedì 22 aprile 2019 torna l’appuntamento con l'Earth Day, la Giornata della Terra, un motivo in più per celebrare il nostro pianeta e lanciare un monito: rispettare Madre Terra ogni singolo giorno dell’anno. A Roma si parte il giorno di Pasquetta con il concertone gratuito nella Terrazza del Pincio, mentre dal 25 al 29 aprile sono oltre 600 le iniziative in programma nel Villaggio per la Terra che sorgerà al Galoppatoio di Villa Borghese.

La Giornata, indetta dall’Onu nel 1970, arriva alla sua 49esima edizione. Ogni anno coinvolge fino a un miliardo di persone in ben 192 paesi del mondo e viene celebrata con numerose iniziative volte a sensibilizzare quante più persone possibile alla tutela del Pianeta.

Lo scopo? Educare al rispetto dell’ambiente, porre l’accento sulle problematiche ambientali, dall’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, sullo spreco delle risorse e sulla distruzione degli ecosistemi.

Il concerto per la Terra

Appuntamento fisso del 22 aprile è il Concerto per la Terra. Sul palco allestito a Roma sulla Terrazza del Pincio di Villa Borghese, si alterneranno volti noti del panorama musicale italiano e internazionale, tra cui Carmen Consoli, Marina Rei, Paolo Benvegnù, Eva Pevarello, Mirkoeilcane.

Il concertone sarà come sempre gratuito e durante lo spettacolo è prevista anche una bellissima performance di “Live Painting”, un "evento nell’evento" che rientra nel progetto Street Earth 2030 e che vedrà impegnati alcuni tra gli street artist più importanti tra cui Moby Dick e Maupal: oggetto della rappresentazione saranno i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Il Villaggio per la Terra

Il Villaggio per la Terra è il format ideato da Earth Day Italia per la promozione di una sensibilità civile ed ambientale nel contesto delle celebrazioni nazionali dell’Earth Day. Quest’anno verrà allestito dal 25 al 29 aprile nella doppia location della Terrazza del Pincio e del Galoppatoio di Villa Borghese e costituisce l’evento principale dell’impegno italiano per le celebrazioni dell'Earth Day.

Oltre 600 eventi, talk con esperti, laboratori per i più giovani e tanto altre iniziative per promuovere e celebrare la tutela del Pianeta: al Galoppatoio sorgerà un vero e proprio villaggio che ospiterà al suo interno il Villaggio dello Sport, quello dei bambini e quello dei ragazzi.

Proprio sui giovani è puntata la più grossa attenzione con il Festival Educazione alla Sostenibilità, che il 26 e il 29 aprile dedicherà due incontri rispettivamente destinati a ricercatori universitari e agli studenti delle scuole superiori. Ma anche nella direzione di un tema di grande attualità come la violenza di genere, con il lancio della campagna di sensibilizzazione #4women4earth.

Infine, i visitatori del Villaggio troveranno tra il Pincio e il Galoppatoio 17 piazze multimediali dove si terranno talk focalizzati sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e sulle 5 P della sostenibilità (Peace, Prosperity, Partnership, Planet e People).

Germana Carillo