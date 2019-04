Stasera Ludovico Einaudi in concerto gratis per la #DesignWeek

Tutto pronto per uno degli eventi più attesi dell’edizione 2019 della Design Week in corso a Milano: tra poche ore, infatti, il maestro Ludovico Einaudi si esibirà gratuitamente in piazza Sempione, davanti all’Arco della Pace. Un evento unico, aperto a un pubblico limitato di 5mila persone.

Una esibizione che fungerà anche da monito affinché ci sia una maggiore sensibilità nei confronti della tutela ambientale.

Nell’ambito dell’Audi City Lab, infatti, il laboratorio di idee e di innovazione che quest’anno ha come filo conduttore la mobilità consapevole contro il riscaldamento globale, il concerto di Einaudi sarà un’occasione in più per riflettere sui temi più attuali.

Già in passato, il maestro aveva manifestato una forte attenzione alle tematiche ambientali attivandosi in prima persona. Nel 2016, per esempio, eseguì al pianoforte l’inedito “Elegy for the Arctic” su una piattaforma galleggiante tra i ghiacci delle Isole Svalbard (Norvegia), per la difesa dell’Artico. Qui, l’artista sottolineò bellezza dell’Artico e le minacce che ogni giorno subisce a causa del surriscaldamento globale.

All’ombra dell’Arco della Pace, infine, svetta anche l’installazione e_Domesticity, progettata da Hani Rashid e Lise Anne Couture, che rappresenta una rivoluzionaria stazione di ricarica, suggerendo una nuova forma di interazione che l’uomo può e deve avere con l’ambiente e l’architettura.

L’apertura dei cancelli è prevista per le 18 circa e l’inizio dell’evento è fissato per le 21.

Germana Carillo