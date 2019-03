Earth Hour 2019: luci spente in tutto il mondo contro i cambiamenti climatici

Torna anche quest’anno, sabato 30 marzo, l’Earth Hour - Ora della Terra, iniziativa che vuole sensibilizzare i cittadini di tutto il mondo al risparmio energetico e responsabilizzarli sui gesti concreti che si possono fare per fermare i cambiamenti climatici. Le luci si spegneranno per un’ora a partire dalle 20:30.

L’Earth Hour è una grande mobilitazione per il clima promossa dal WWF che invita i cittadini, le istituzioni e le imprese di tutto il mondo a spegnere le luci per un’ora, un gesto simbolico per ribadire la volontà comune di dare al mondo un futuro sostenibile riuscendo a vincere la difficile sfida dei cambiamenti climatici.

Modificare il nostro stile di vita è una delle chiavi per garantire salute al pianeta, ridurre i consumi e risparmiare energia sono mezzi concreti che tutti abbiamo a disposizione per fare qualcosa nel nostro piccolo. Il gesto di spegnere la luce, tra l’altro, non è solo simbolico ma consente di limitare l’uso della corrente, riducendo anche l’inquinamento luminoso e le emissioni.

#Nature makes our life better by giving us good food, clean air, fresh water and so much more - but it is severely under threat. This #EarthHour join millions around the world as we switch off for nature💡30 March, 8:30pm your local time. #Connect2Earth https://t.co/QtQIZJgI7y — Earth Hour (@earthhour) 29 marzo 2019





L’Earth Hour arriva oggi all’undicesima edizione e sono molti i paesi coinvolti dall’iniziativa in tutto il mondo (ben 160). Privati cittadini ma anche monumenti, musei e luoghi simbolo di città famose in tutto il globo spegneranno le luci per un’ora a partire dalle 20:30 unendosi così insieme a favore del clima in una sorta di ‘ola di buio’.

Si potranno ammirare ad esempio l’Empire State Building di New York o la Torre Eiffel di Parigi completamente spenti per l'occasione così come l'Opera House di Sydney e la Burj Khalifa di Dubai. Ovviamente anche l’Italia parteciperà, tra i tanti musei e monumenti che saranno al buio per l’occasione troviamo il Colosseo, il Quirinale e Palazzo Madama a Roma, il Maschio angioino di Napoli, la Mole Antonelliana di Torino, l'Arena di Verona e Piazza San Marco a Venezia.

L’evento principale si svolgerà quest’anno a Matera dove alle ore 20:30 in punto tutte le luci della città saranno spente e a seguire si esibirà il pianista Danilo Rea in un concerto nato in collaborazione con il Comune di Matera, il Conservatorio di Musica E.R. Duni di Matera e l’Agenzia Spaziale Italiana.

#EarthHour is just around the corner! Are you ready for it? #Connect2Earth with us on 30th March 2019, 8:30PM your local time. pic.twitter.com/CaTk9LeWx3 — Earth Hour (@earthhour) 29 marzo 2019





E voi siete pronti a spegnere le luci? Oggi è la giornata giusta per organizzare una bella cena a lume di candela...

