L’Infinito di Leopardi compie 200 anni. Gli appuntamenti per celebrarla

L’Infinito di Leopardi compie 200 anni: Napoli e Recanati si uniscono nel nome del poeta marchigiano.

Un idillio di 200 anni, una poesia che non ha età, un incontro che ogni generazione di studenti ha avuto tra i banchi di scuola: L’Infinito di Leopardi è al suo secondo centenario e, in occasione della Giornata mondiale della poesia in programma il 21 marzo, a Recanati e a Napoli prenderanno il via le celebrazioni di quella che è una delle liriche più importanti della letteratura italiana.

Fu a Recanati, in provincia di Macerata, che Giacomo Leopardi nacque nel 1798, e fu a Napoli che si spense, nel 1837. E se a Recanati svetta il celebre “” (la sommità del , nel capoluogo partenopeo la Biblioteca Nazionale conserva la raccolta sistematica degli autografi del poeta (tra cui la prima stesura autografa proprio de L’Infinito) ed è possibile visitare il monumento funebre al Parco Virgiliano di Fuorigrotta.

Due luoghi altamente simbolici, quindi, che adesso si uniscono nel nome dell’autore emblema del romanticismo letterario italiano.

L’Infinito e gli eventi a Recanati e a Napoli

La lirica, breve e potente, è composta da 15 endecasillabi sciolti e occupa la dodicesima posizione dei Canti. È uno dei testi più rappresentativi di Leopardi, appartenente al genere dell’idillio, e descrive perfettamente quel delicato equilibrio di sensazioni, emozioni e riflessioni: dal dato fisico (il colle solitario, la siepe, il vento, il fruscio delle foglie), alla netta percezione di innalzarsi e di vagare in “interminati spazi”, finché anche il cuore non è in grado di provare una altrettanto forte emozione: “ove per poco / il cor non si spaura”.

Un incanto, insomma, che forse quando si è giovani, tra i libri, poco si apprezza. Eppure questa poesia, che compie 200 anni, è qualcosa di quanto mai attuale, esatta descrizione dell’enigmaticità e della complessità umana.

La poesia fu pubblicata solo nel 1826 negli “Idilli”, quando Giacomo era ormai lontano da Recanati.

Per il bicentenario de L’Infinito, al teatro Persiani di Recanati il 21 marzo si apriranno gli eventi marchigiani con un vasto calendario di iniziative, mentre a Napoli si inaugurerà giovedì resterà aperta fino al 21 luglio la mostra organizzata dalla Biblioteca Nazionale.

Per tutto il 2019, nella cittadina marchigiana si svolgerà “Infinito Leopardi”, mostre, spettacoli, conferenze, e pubblicazioni per tornare a pensare all’infinito e alle espressioni dell’uomo nella natura, tema del pensiero leopardiano.

Cuore pulsante degli appuntamenti sarà l’esposizione straordinaria nel museo civico di Villa Colloredo Mels del manoscritto de L’Infinito di proprietà del Comune di Visso.

Tutti gli appuntamenti saranno ad ingresso libero. Qui trovate tutti gli eventi

A Napoli sarà invece visitabile alla Biblioteca Nazionale (Palazzo Reale) fino al 21 luglio la mostra bibliografica, documentaria, iconografica e multimediale dal titolo “Il corpo dell'idea. Immaginazione in Vico e Leopardi”, che propone alcuni nuclei tematici "immersivi" in una sorta di itinerario antropologico, filosofico e poetico che intreccia un dialogo tra due dei maggiori esponenti del pensiero moderno europeo, attraverso gli autografi di Giambattista Vico e di Giacomo Leopardi.

E in occasione del bicentenario dalla composizione è stato pubblicato sabato scorso il brano "L'Infinito 2.0" di Mario Camilletti, il docente che "usa la musica per la memorizzazione dei grandi classici" e che ha rivisitato le più famose liriche della cultura classica latina. Questo omaggio del professore ha avuto anche il beneplacito della famiglia dei conti Leopardi di Recanati.

