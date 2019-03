A Roma poesie gratis al bar, insieme a caffè e cornetto

Inondare la città con la poesia: in occasione della Giornata internazionale della Poesia, in programma il prossimo 21 marzo, 50 testi di poeti moderni e contemporanei di tutto il mondo e di cantautori italiani riempiranno altrettanti bar in giro per il Terzo Municipio di Roma, per riaffermare il potere di quest’arte letteraria.

È “Caffè, cornetto e poesia”, l’iniziativa che nasce da un’idea del gruppo di arti performative Grande Come una città, del III municipio della Capitale, deciso a “contagiare” la creatività di chi anima tutti i territori e le città che avranno il piacere di imitarla e farla propria.

I 50 bar aderenti per il 21 marzo riceveranno dei contenitori con all’interno delle poesie: chiunque potrà sbirciarci e prenderne gratuitamente una mentre si consuma un caffè. Attenzione, però tutte hanno un filo conduttore e in questo caso è l’incontro in tutte le sue sfaccettature: l’incontro con se stessi, quello con il proprio amore e anche l’incontro con il diverso da noi che ci apre gli occhi verso il resto del mondo.

Tra i bar che hanno aderito all’iniziativa ci sono: Pasticceria Carmignani di via Monte Cervialto, Caffè Rosati di piazzale Adriatico, il Bar Mr Silvio pieno di studenti di piazza dell’Ateneo Salesiano, il Bar Caffetteria Conca d'oro (già celebre per aver messo libri al posto delle slot machine), il Bar Cupido di Serpentara, il Lollo Bar di Nuovo Salario (con il suo spazio di artigianato dedicato a un progetto solidale in Congo), Bar L'Angolo Verde di Vigne Nuove e il Bar Pasticceria I Talenti a Talenti.

Saranno più di 50 le poesie distribuite con testi di poeti moderni, contemporanei di tutto il mondo e non mancheranno testi di cantautori italiani: Mariangela Gualtieri, Erich Fried, Leopardi, Pedro Solinas, Franco Arminio, Sylvia Plath, Gianni Rodari, Patrizia Cavalli, Nazim Hikmet, Pierpaolo Pasolini, Charles Bukowski, Alda Merini, Antonia Pozzi, Edgar Lee Masters, Rabindranath Tagore, Michele Mari, Wislawa Szymborska, Guido Catalano, Lucio Dalla, Fabrizio De Andrè.

In occasione della Giornata Mondiale della Poesia il 21 marzo, infine, in alcuni bar ci sarà la lettura di poesie sussurrate, musicate e recitate. Tra questi: Lollo Bar dalle ore 17; Bar Yogurt dalle ore 13.30; Bar Caffetteria Conca d’Oro dalle ore 11.00; Lucky Bar dalle ore 16.30.

Buona poesia a tutt*!

Germana Carillo