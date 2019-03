greenMe si fa grande: 10 candeline, buon compleanno!

Il 10 Marzo 2019 greenMe compie 10 anni! Un’avventura lunga 3650 giorni. Tanto è passato da quel 10 marzo del 2009 in cui è stato gettato il seme per essere più buon* con la Terra. Da allora, ogni giorno, per ben 10 appassionanti e indimenticabili anni, abbiamo descritto e raccontato i fatti che più ci hanno rappresentato, al servizio del lettore. Con equilibrio, profondità, passione. Al massimo delle nostre possibilità.

Nato con l’obiettivo di sensibilizzare il grande pubblico verso le tematiche ambientali, oggi greenMe si è fatto grande e ormai è un affermato (e confermato) punto di riferimento per raccontare il mondo green, in modo pratico e innovativo.

Lo fa attraverso notizie, video, corsi, interviste, guide e approfondimenti, con l’obiettivo di informare, approfondire, ma anche divertire. Così è diventato lo strumento di ispirazione per tutti coloro che vogliono essere e buoni con la terra, e che ormai in così tanti conoscete, seguite e amate ogni giorno.

Il nostro approccio multi tematico offre al lettore un percorso articolato sulla linea della sostenibilità e dell'etica, che si pone da sempre l’ambizioso obiettivo di provare a cambiare il mondo. Su greenMe, infatti, si trovano idee consigli suggerimenti per diventare green nelle piccole e grandi azioni di tutti i giorni. Noi, insomma, ce la mettiamo davvero tutta!

Forse in pochi sanno che, quando siamo nati 10 anni fa, in Italia non c'erano ancora siti che parlassero di green living e stili di vita ecologici. Oggi, per fortuna, la sensibilità verso questi argomenti è esplosa, fino a portarci a 7.500.000+ lettori mensili e 97.000+ abbonati. In tantissimi siete a seguirci sui social (655.500+ fan su Facebook, 77.200+ followers su Twitter, 41.800+ followers su Instagram, 29.600+ iscritti su YouTube e 41.345+ followers su Pinterest).

In questi 10 anni siamo letteralmente cresciuti insieme a voi, anche grazie ai vostri feedback e, talvolta, alle vostre critiche. Le nostre parole d'ordine sono impegno, concretezza e positività.

Allora auguri a tutti noi, ma soprattutto a VOI, che ci avete annaffiato ogni giorno per 10 intensi e meravigliosi anni, sperando che continuiate a farlo sempre più numerosi!

E altri 100 di questi anni, perché c'è ancora molto da fare!

Redazione greenMe.it