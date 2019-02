200mila tulipani e un vero mulino a vento in 13mila metri quadrati di meravigliosi campi. Non è l’Olanda, ma Paderno Dugnano, a due passi da Milano, dove a fine marzo si inaugurerà il campo di tulipani “you pick”. Pronti ad essere raccolti da grandi e piccini, infatti, saranno centinaia di fiori in un ambiente colorato e stimolante, a contatto con la natura.

200mila bulbi per 50 varietà che, grazie al progetto di “Tulipani delle meraviglie”, a fine marzo coloreranno viale Toscanini a Paderno Dugnano. E tutti potranno essere presi e portati a casa.

Per poter entrare nel campo bisognerà acquistare il biglietto, disponibile online o direttamente alle casse del campo durante la settimana. All’ingresso sarà consegnata ai visitatori una piccola mappa del campo e una guida per la raccolta, oltre a un cesto.

Infine, verranno organizzati eventi e laboratori, balli tradizionali olandesi e concorsi fotografici, giornate dedicate alla pittura nel campo e sessioni di yoga e di pilates, oltre a laboratori didattici sensoriali per bambini.

Con l’acquisto del biglietto sono compresi 2 tulipani. Dal lunedì al giovedì il costo del biglietto è di 3 euro mentre dal venerdì alla domenica il costo è di 4 euro. Il costo per ogni tulipano aggiuntivo ai due tulipani compreso nel biglietto è di € 1,5.

Germana Carillo