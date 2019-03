La magia di migliaia di tulipani nel giardino olandese di Roma. Riapre TuliPark, ecco dove

Migliaia di tulipani di 91 varietà. A fine marzo, per il secondo anno consecutivo, sboccia la primavera al TuliPark, il coloratissimo giardino olandese di Roma che regala profumi e sfumature meravigliose.

E’ il primo giardino olandese in Italia, ora accompagnato da quello ad Arese vicino Milano. Dopo il successo dell'anno scorso, da mesi si lavora intensamente per ricreare il TuliPark e i gestori assicurano che sono già pronti quattro chilometri di filari per oltre 300mila tulipani e 91 varietà diverse. Ma in una nuova location, finalmente svelata!

"Quest’anno ci siamo trasferiti a Roma EST, in via dei Gordiani N.73, accanto a Villa De Sanctis, mentre il funzionamento del parco è rimasto invariato. Con un buono di ingresso infatti, hai diritto a visitare un parco meraviglioso di oltre 26.000 mq con 4.000 m. di sentieri floreali e due tulipani inclusi. Non mancheranno attrazioni, spettacoli di intrattenimento, area ristoro e una tranquilla area relax“.

Ci auguriamo che non venga vandalizzato, come accadde lo scorso sanno purtroppo!

TuliPark, come funziona

Come dicevamo TuliPark è un giardino fiorito u-pick in stile olandese dove è possibile raccogliere i tulipani. Chiaramente, all’ingresso, verranno fornite tutte le istruzioni utili al fine di non rovinare il terreno e causare danni alla natura.

Tutta l’attività di raccolta è descritta nella guida che viene data ai visitatori all’ingresso. Ma non solo, all’interno del parco per rivivere la magia dell’Olanda.

TuliPark, tutto quello che c'è da sapere

Al Tulipark ci sono delle regole da seguire, prima fra tutte quella di non calpestare o tirare i tulipani, ricordiamo poi di rispettare la natura non sporcando il parco con cicche di sigarette e rifiuti. Dal parco informano, infine, che i cani possono entrare ma solo se muniti di guinzaglio e sacchettini per gli escrementi. Se di grossa taglia devono indossare la museruola.

TuliPark, orari e informazioni

Tulipark si trova a Roma e sarà aperto tutti i giorni. Il giorno di apertura è previsto per fine marzo (a giorni verrà comunicata la data ufficiale) con una novità, il cambio di location, da via della Giustiniana a Prima Porta, il giardino u-pick olandese si sposterà nel territorio del municipio V.

Via dei Gordiani N.73, accanto a Villa De Sanctis.

Per tutte le informazioni clicca qui

Dominella Trunfio

