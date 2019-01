Il 21 gennaio, gli ebrei festeggiano il Tu Bishvàt, ovvero il Capodanno degli alberi. Il nome della festività significa 15 del mese di Shevat ed è una sorta di ringraziamento per la fecondità della terra.



Durante il Tu Bishvàt si mangiano i frutti delle sette specie con le quali è stata benedetta la terra d'Israele, ovvero il grano, l'orzo, l'uva, i fichi, il melograno, le olive e i datteri. In questo giorno che rimanda a madre terra, si riflette sull’importanza della natura.

In principio il festeggiamento era una sorta di ringraziamento per la fecondità della terra nell'anno precedente e un'occasione di augurarsi un raccolto migliore per l'anno successivo. Ma quali sono i significati simbolici di questa festa?

Alla festività di Tu BiShvàt possono essere associati alcuni significati simbolici particolarmente importanti per il popolo ebraico. Parliamo innanzitutto dell’attaccamento alla terra, del rispetto dei cicli della natura e la gioia nel godere dei suoi frutti.

Un altro significato è quello della Tzedakà (giustizia) quello che potrebbe apparire semplicemente come un sistema fiscale è in realtà un modo per ridistribuire anche fra i più poveri i frutti. La decima dovuta ai più poveri è insomma una tassazione obbligatoria tanto quanto le altre.

C’è poi un’altra bellissima tradizione che avviene durante il Tu Bishvàt, ovvero quella di piantare degli alberi: un gesto simbolico che viene associato al desiderio del popolo di Israele di rendere nuovamente verde un paese dall’antico splendore.

In generale, comunque, è un giorno di consapevolezza ecologica soprattutto perché nella tradizione, molte regole dell'agricoltura sono legate all'età degli alberi e dunque risultava necessario stabilire un calendario apposito, in modo da poterne stabilire con certezza gli anni.

Anche per chi non è ebreo, la festa può essere da spunto per riflettere sull’importanza della natura e l’obbligo di rispettarla, ricordando che in Italia la Giornata Nazionale degli Alberi si festeggia il 21 novembre.

Dominella Trunfio