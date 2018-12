Anche per il Capodanno 2019 in tante città italiane ci saranno concerti gratuiti in piazza per ballare e cantare a squarciagola sotto le stelle.

Siete già state vittime della fatidica domanda: Che farai a Capodanno? Per una volta non fatevi trovare impreparati e giocate d’anticipo. Come? Scegliendo un’alternativa economica e sostenibile ai soliti e costosissimi veglioni.

Roma, Napoli, Milano, Torino e tante altre stanno già rendendo pubblici i programmi dei vari artisti che canteranno fino oltre la mezzanotte. Vi elenchiamo alcuni eventi, sarebbe stato impossibile fornire una lista completa.

Il consiglio è quello di cercare l’evento più vicino a voi ma, se non siete tra i fortunati che hanno il concerto sotto casa, potete organizzare un carpooling o affidarvi al car sharing, un modo per passare un Capodanno alternativo e perché no, allontanarsi dai soliti amici! E se proprio non potete o volete spostarvi da casa su Rai1 e Canale5 potete seguire i concertoni da due piazze del Belpaese, scoprite quali!

Capodanno 2019, concerti in piazza

Milano

Per il concertone di Piazza Duomo c'è già il nome del cantante che salirà sul palco: Francesco Gabbani ma dalle 20, si esibiranno sul palco band di artisti emergenti. Con il cantante di Occidentali's karma si aspetterà la mezzanotte.

Roma

Il toto nomi sulla maxi festa romana è finito. Il Capodanno in piazza coinvolgerà diverse zone di Roma: da piazza dell’Emporio al Circo Massimo, e ancora Lungotevere Aventino e Isola Tiberina, dove si esibiranno oltre 100 artisti italiani e internazionali. Al Circo Massimo salirà sul palco, Vinicio Capossela, il tutto dalle 21 in poi.

Palermo

Un Capodanno palermitano speciale nella serata condotta da Red Ronnie in piazza Politeama. Musica e divertimento con protagonista Goran Bregovic. Si inizia alle 20.30 con Claudio Terzo con i Tre Terzi, Tamuna e altri musicisti siciliani.

Salerno

Musica in piazza e gratuita anche a Salerno dove da non perdere c'è il concerto di Max Gazzè che si esibirà in Piazza Amendola e condividerà il palco con Clementino, si inizia alle 21.

Bologna

Il Capodanno bolognese si svolgerà in quindici piazze diverse dove a fare da padrona sarà la musica dell’iniziativa Dancin’Bo. A piazza Maggiore l’animazione sarà a cura del Collettivo Musicalista Petroniano dalle 20.30 in poi.

Matera

Dalla capitale della cultura 2019 andrà in onda il concertone di Rai1 da Piazza Sordello. Sul palco, tra gli altri anche Massimo Ranieri, Il Volo, Malika Ayane, Red Canzian, Gianni Togni, Michele Zarrillo, Fausto Leali, Ivana Spagna, Alans Sorrenti, Donatella Rettore, Formerly of Chic, Massimo DI Cataldo, Lisa, Jalisse, Ice Mc, Edoardo Vianello, Orchestraccia, Los Locos e le star di RaiRagazzi di Maggie & Bianca.

Firenze

Il Capodanno di Firenze è una formula ormai consolidata, quella di animare diverse piazze: da Piazzale Michelangelo a Piazza della Signoria, da Piazza Santissima Annunziata fino alla zona dell’Oltrarno. E ancora Piazza Bartali a Gavignano. In Piazzale Michelangelo, gli ospiti che canteranno dalle 21 in poi saranno Francesco Renga, Lorenzo Baglioni e Baby K.

Catania

A Piazza Duomo il divertimento dalle 21 in poi è assicurato con Noemi, Nino Frassica e i Los Plaggers. Sul palco tanti altri artisti tra cui Gino Astorina, Marco Panzani e Seba.

Cosenza

Il Capodanno cosentino è in Piazza dei Bruzi con Fabri Fibra e la straordinaria Carmen Consoli. Si inizia dalle 21, ma anche altri luoghi della città saranno animati dalla musica, ad esempio nel centro storico.

Napoli

Come ogni Capodanno che si rispetti è a Piazza del Plebiscito la vera festa. Dalle 21.30 in poi si balla con Amii Stewart e altri artisti come Rocco Hunt. Ma su tutto il lungomare si alterneranno dj più o meno conosciuti.

Bari

Dalle 21 in poi Piazza Prefettura sarà il concertone di Capodanno in Musica 2019, trasmesso da Canale 5. Una serata intensa presentata da Federica Panicucci in cui si alterneranno diversi artisti tra cui Fabrizio Moro, Luca Carboni, Annalisa, Riccardo Fogli e Roby Facchinetti, Ermal Meta, Fabio Rovazzi e tanti altri.

Cagliari

A Cagliari, il Capodanno è con i Subsonica a Piazza Yenne, mentre la musica dance anni Settanta dei Dancity suonerà nel Bastione di Santa Croce, il jazz del Mauro Mulas Quartet sarà protagonista in piazza San Giacomo la tribute band dei Led Zeppelin Zep’s sarà in scena alla Vetreria di Pirri.

E ancora...

Ancora a Reggio Emilia in piazza ci sarà Daniele Silvestri, a Chiavari (Genova) Fiordaliso, a Livorno Ivan Cattaneo, a Lecce La Municipal, BandaBardò e Apres La Classe. E ancora a Mantova,Lo stato sociale e i Planet Funk, mentre a Olbia i Maneskin.

