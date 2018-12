L’unico animale che c’è è un fenicottero disegnato sulla locandina con le date degli spettacoli, per questo il Circo Paniko ci piace tanto. In questi giorni è a Cagliari e il biglietto di ingresso è ‘un’offerta libera e consapevole’.

45 spettacoli, 10 serate musicali, 8 laboratori per adulti e bambini, tra artisti, funamboli, clown e contorsionisti. Non ci sono animali se non gli amici a quattro zampe che fanno compagnia agli artisti, ma non si esibiscono.

Musica, danza, teatro per un circo contemporaneo innovativo e originale. Gli artisti provengono da tutta Italia e dal 20 dicembre fino al 13 gennaio si esibiranno in via La Palma a Cagliari.

Ancora musica dal vivo, acrobazie, giocolerie per il circo del collettivo Paniko presieduto da Niccolò Ximenes. Per fortuna, negli ultimi anni, si va verso un progressivo superamento del circo con animali. Mai più orsi che giocano con le palline, tigri che saltano nel fuoco, elefanti cavalcati o agghindati con improponibili coroncine.

Tempo fa, vi avevamo parlato di André-Joseph Bouglione, 44 anni e da sempre nel mondo dei circensi francesi, un ex domatore e direttore del circo Joseph Bouglione, che da circa un anno si è trasformato nell’Ecocirque: un tendone dove non ci sono animali ad esibirsi.

O ancora del Roncalli circus, dove gli animali sono ologrammi grazie a 11 proiettori e così agli spettatori sembra di vedere tigri, elefanti e tanto altro.

E se tutte queste magie non dovessero bastare, al Circo Paniko, c’è anche la possibilità di passare il Natale al circo con un pranzo solidale: l’invito è quello di portare qualcosa da mettere in tavola e condividerlo. E’ necessaria la prenotazione a questo numero 3336298118.

Dominella Trunfio