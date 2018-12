Ecco dove sabato 8 dicembre si potranno comprare i fusti caduti a causa del maltempo per utilizzarli come alberi di Natale. Mentre a Milano arriva anche la spesa sospesa

Natale solidale: sarà possibile acquistarle domani 8 dicembre al mercato coperto di Porta Romana di Milano, al mercato di Campagna Amica di Roma e a quello di Vicenza le piante abbattute dal maltempo che ha colpito il nord-est Italia a ottobre scorso. Avranno una seconda chance: abbellire le case e rivivere come alberi di Natale.

Le forti piogge, le alluvioni e il fango dei giorni scorsi hanno messo in ginocchio almeno 100mila ettari dei boschi del Veneto, del Friuli e del Trentino Alto Adige. Negli occhi di tutti, per esempio, rimangono le immagini sconvolgenti dei boschi delle Dolomiti devastati.

È per questo che fremito di solidarietà non poteva non farsi sentire e da più parti si è levato l’appello di non lasciare a terra quei legni, ma di impiegarli come alberi di Natale.

Così, sabato 8 dicembre arrivano le piante cadute sull’Altipiano di Asiago, in provincia di Vicenza, recuperate da Coldiretti, Federforeste e Pefc, con tanto di aiuto di un tutor per sceglierle, posizionarle e riciclarle dopo le feste, mentre gli agrichef di Campagna Amica saranno al lavoro per realizzare gli addobbi al naturale.

Si offrirà così solidarietà concreta a quelle popolazioni così duramente colpite nell’operatività quotidiana e chiamate a sostenere costi di taglio ed esbosco maggiorati, la perdita di valore del legno e tutto ciò che ne consegue a partire dal ripristino della foresta.

Inoltre – precisa la Coldiretti – per la prima volta sarà possibile aderire all’iniziativa della spesa sospesa: su ogni banco del mercato di via Friuli a Milano i consumatori troveranno una piccola cassetta dove poter lasciare offerte libere, grazie alle quali saranno donati prodotti agroalimentari a favore dei più bisognosi.

Sempre sabato 8 dicembre dalle ore 10.30 alle 12.30 i tutor Coldiretti mostreranno come realizzare composizioni floreali per abbellire la casa nel periodo delle feste, utilizzando contenitori riciclati come bottiglie di plastica, scatole e barattoli, foglie secche e fiori spontanei.

L’appuntamento è per tutti per sabato 8 dicembre ore 9-30 al mercato di Campagna Amica in via San Teodoro 74 a Roma; a quello di Milano in via Friuli 10/A e quello di Vicenza in via Cordenons 4.

Facciamo in modo, insomma, che il Natale sia un’occasione di vicinanza solidale nei confronti di chi pur colpito da una calamità senza precedenti sta cercando di risollevarsi.

Germana Carillo