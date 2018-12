Il Natale è alle porte e i villaggi di Babbo Natale pure. Ogni città si tinge di luminarie e nelle piazze italiane si respira un aria magica. Piano piano spuntano le bellissime casette di legno che ricordano la Lapponia dove gustare prodotti bio e dolci natalizi.

Non chiamateli mercatini di Natale, ma veri e propri villaggi di Babbo Natale dove il divertimento è assicurato per grandi e piccini, perché se da un lato si possono gustare prodotti tipici, dall’altro ci si può divertire tra giochi e piste di ghiaccio. Il tutto incorniciato da festoni e luci colorate.

Ne abbiamo selezionati alcuni, quelli che abbiamo visitato o quelli che ci sono piaciuti di più, sarebbe stato impossibile fare una lista completa anche perché sono tantissimi.

Ecco i nostri, voi ne conoscete altri?

1. Trentino Alto Adige, Villaggio di Natale di Trento

Iniziamo dal villaggio più green, quello di Trento! Natale si, ma senza dimenticare la sostenibilità ambientale: in tutto il villaggio e nei mercatini si trovano prodotti regionali, a km zero, la distribuzione di stoviglie lavabili o compostabili e la raccolta differenziata. Per tutte le info clicca qui.

2. Sicilia, Villaggio di Babbo Natale a Messina

Per il Natale 2018 a Messina si pensa in grande! Arriva la ruota panoramica di piazza Cairoli che sarà inaugurata domenica 9 dicembre. 45 metri di altezza che sovrastano il villaggio natalizio di “Messina Incentro” dove ci saranno non solo casette di Babbo Natale, ma anche giochi ludici per bambini. L’apertura del villaggio sarà l’8 dicembre.

3. Calabria, Villaggio di Babbo Natale a Reggio Calabria

Nella punta dello stivale, il Natale è già iniziato. Dal 1 dicembre i villaggi di Babbo Natale animano Piazza Italia, Piazza Camagna, Piazza Duomo Corso Garibaldi sud , Piazza S.Agostino, Piazza della Consegna con prodotti tipici natalizi e locali. C’è poi un ricco programma per le festività, clicca qui per conoscerlo.

4. Molise, Casa di Babbo Natale a Campobasso

A Campobasso il villaggio di babbo Natale sarà animato dai mercatini in tutto il centro storico. Tra addobbi, presepe, libri e prodotti tipici, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Basilicata, Villaggio di Babbo Natale a Matera

In Basilicata l'appuntamento è a Matera,capitale della cultura 2019, dove ogni anno non solo si svolge il Presepe vivente più grande del mondo, ma vi è anche un regno magico per i più piccoli con workshop e iniziative, sagre e giochi. Si inizia con la Festa delle castagne e delle ghiottonerie, clicca qui per il programma.

5. Puglia, Casa di Babbo Natale ad Andria

In Puglia, Babbo Natale dimorerà ad Andria: dal 24 novembre al 6 gennaio 2019 ci sarà l’evento “la casa di Babbo Natale con i suoi Elfi’ con la direzione artistica di Sabino Matera. I più piccoli possono recapitare la loro letterina direttamente a Babbo Natale. Per strada e nelle piazze, musica, luminarie e tante attività dedicate ai più piccoli. Per tutte le info clicca qui.

6. Lazio, villaggio natalizio di Viterbo

Il vero Natale è a Viterbo! Parola degli organizzatori del Caffeina Christmas village, un vero e proprio villaggio che somiglia tanto a quelli europei, tra vin brulè e artigianato. Per tutte le info clicca qui.

7. Emilia Romagna, Villaggio di Natale di Milano Marittima

A Milano Marittima, le associazioni lavorano in rete per organizzare ogni anno il villaggio di Natale: da centro gettonato in estate a location natalizia d'eccellenza.Dalla Rotonda Primo Maggio si snoda a raggera un fantastico Villaggio di Natale con il mercatino, il Giardino degli Alberi di Natale, casette con specialità tipiche e animazione. Per tutte le info clicca qui.

8. Veneto, Villaggio di Natale a Bussolengo

Sette mila metri quadri tra stand, addobbi, luminarie, creazioni per la 22esima edizione del villaggio di Natale di Bussolengo. Tanti spettacoli, luci, canti natalizi e il magico incontro con Babbo Natale per consegnare la letterina. Per tutte le info clicca qui.

9. Campania, Villaggio di Babbo Natale a Napoli e Portici

Tra Portici e Napoli, dal 2 al 21 dicembre 2018, il Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa si trasformerà nella città del Natale con il Santa Claus Village costruito naturalmente da Babbo Natale e dai suoi Elfi nella notte dei tempi. “Dall’ufficio postale, dove ogni bimbo potrà esprimere il suo desiderio più nascosto alla cucina, che sa di biscotti e dolci appena sfornati”, maggiori info clicca qui.

10. Abruzzo,La Magica Casa Di Babbo Natale a Ripattoni

A Ripattoni l’appuntamento è con il “Borgo di Babbo Natale” con spettacoli per bambini, musica dal vivo, laboratori creativi, cinema d’animazione ed enogastronomia del territorio. Nel campo sportivo, inoltre, tante attrazioni: cineteatro, laboratori creativi, spettacoli gratuiti.

11. Toscana, Villaggio di Babbo Natale a Montepulciano

All’interno del villaggio ci sarà un grande mercatino caratteristico, con 80 casette in legno, in cui trovare tantissime idee regalo, ancora il Castello di Babbo Natale, ricco di sorprese e attrazioni, non solo per i più piccoli. Per tutte le info clicca qui

12. Umbria, Casa di Babbo Natale a Perugia

Il Natale alla Rocca di Perugia è un vero e proprio mercatino natalizio sotterraneo con laboratori creativi per adulti e piccini. A fare da cornice musica e l'immancabile pista del ghiaccio. Per tutte le info clicca qui.

13. Marche, Villaggio di Natale a Candelara

Uno degli appuntamenti più attesi è quello di Candele a Candelara, simpatico gioco di parole per la festa dedicata alle fiammelle di cera sparse nel borgo medievale.Sette giorni tra mercatini natalizi, presepi, spettacoli, concerti, animazioni itineranti, laboratori per bambini. Per tutte le info clicca qui.

14. Piemonte, Villaggio di Babbo Natale a Venaria Reale

La Venaria Reale in provincia di Torino, ospita Il Sogno del Natale, un imponente magico villaggio nell'Area dei giardini della Reggia con il quartiere generale di Babbo Natale, la pista di pattinaggio, il mercatino, street food e caffetteria-pizzeria, laboratori per famiglie e scuole ed altre attrazioni ed eventi speciali. Per tutte le info clicca qui.

15. Sardegna, Villaggio di Babbo Natale a Cagliari

A Cagliari, l'appuntamento è con la Parata di Babbo Natale che accompagnato dai suoi amici elfi, dalla banda musicale, da majorette, mascotte disney natalizie, giocolieri e uno stuolo di almeno 80 figuranti in costume entrerà in città con una grande parata, per la gioia di grandi e soprattutto piccini. Per tutte le info clicca qui

16. Liguria, Villaggio di Babbo Natale a Finale Ligure

Prodotti tipici, pista di pattinaggio e varie giostrine nel villaggio di Natale. Un’esperienza ricca di eventi, sorprese e tanto divertimento, senza dimenticare la buona cucina. Ad aspettarvi Dragallo, il personaggio simbolo di questa quinta edizione, che vi accompagnerà nel magico mondo del Natale di GiuEle. Per tutte le info clicca qui

17. Friuli Venezia Giulia, Villaggio di Natale di Sauris

A Sauris di Sopra il weekend natalizio sarà all'insegna di artigianato, prodotti agroalimentari di qualità, animazione, musica e un tendone gastronomico con i piatti tipici di Sauris.Tra zampognari e giochi per bambini, l'atmosfera è quella giusta e lo sfondo è quello delle montagne innevate. Per tutte le info clicca qui

18. Valle d'Aosta, Villaggio di Babbo Natale al Castello di Fénis

80 stand presenti, posizionati ai piedi del Castello ed all’interno delle sue mura, artisti, artigiani e di contorno giocolieri, giullari, equilibristi, lanciatori di coltelli, esibizioni con il fuoco. Per i più piccoli i giochi direttamente con Babbo Natale.

19. Lombardia, Villaggio di Babbo Natale a Mantova

Oltre ai mercatini tipicamente milanesi vi consigliamo quelli di Mantova dove ci sarà un villaggio costituito da tipiche casette in legno, che vedranno la partecipazione espositori provenienti da tutta Italia.Per tutte le info clicca qui.

Dominella Trunfio