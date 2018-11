Pasta al Pesto Day: scegliete un piatto di pasta al pesto nei ristoranti liguri, italiani e nel mondo aderenti all'iniziativa per essere vicini a chi è stato colpito duramente dal crollo del ponte Morandi

Pasta al pesto, in Italia e all’estero, per aiutare chi ha più bisogno dopo la tragedia che ha colpito la città di Genova il 14 agosto scorso. È questa l’iniziativa che vede coinvolti i ristoratori di tutto il mondo: per ogni piatto di pasta al pesto consumato verranno devoluti 2 € a Genova, 1 € lo dona il ristoratore e 1 € lo dona il cliente.

È il Pasta al Pesto Day, la nuova iniziativa che rientra nell’ambito della “Settimana della cucina italiana nel mondo”, in programma dal 19 al 25 novembre che mira a promuovere all’estero l’agroalimentare e la cucina italiana di qualità.

E il pesto alla genovese, simbolo della Liguria, è proprio uno dei capisaldi della gastronomia del nostro Belpaesela, la seconda salsa più usata al mondo e candidata, tra l’altro, a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dell’Unesco.

Come partecipare al Pasta al Pesto Day

In gran parte delle regioni italiane e poi dalla Germania al Portogallo, dagli Stati Uniti al Brasile, è semplicissimo partecipare all’iniziativa: scegliete un piatto di pasta al pesto nei ristoranti liguri, italiani e nel mondo che aderiscono al progetto. Una quota del ricavato sarà destinata al Comune di Genova, che la utilizzerà a favore di chi ha più bisogno dopo la tragedia che ha colpito la città ad agosto.

Moltissime le adesioni, a partire dal patrocinio del Ministero per Politiche Agricole e Turismo e del Ministero Affari Esteri. Ristoranti e ristoratori dal Brasile al Giappone, da Davide Oldani a Eataly, dai ristoranti stellati di Torino (Magorabin e la Credenza) a The Cook al Cavo dello chef stellato Ivano Ricchebono.