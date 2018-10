Rendere accessibili e visitabili alcuni dei luoghi più bell'Italia. Torna l'appuntamento con le Giornate Fai d'Autunno. Sabato 13 e domenica 14 ottobre sarà possibile ammirare oltre 660 luoghi in 250 città italiane.

L’evento nasce con l’obiettivo di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano. In 250 città italiane apriranno al pubblico 660 siti solitamente non visitabili, con 3.800 volontari pronti ad accompagnare i visitatori attraverso 150 itinerari tematici.

A costi irrisori sarà possibile accedere a opere d'arte, alla scoperta della storia e delle bellezze architettoniche italiane. Un modo per scoprire per la prima volta luoghi molto spesso sconosciuti. Non solo chiese, palazzi, piazze e giardini ma anche castelli, aree archeologiche, architetture industriali, botteghe artigiane, musei, fari. Aperti anche interi borghi, quartieri, mulini, dighe, cisterne e acquedotti.

Non a caso visto che il tema di quest'anno riguarda i "Luoghi d'acqua". In tutto lo stivale, tante saranno le iniziative dedicate all'oro blu, dalle visite ai mulini a quelle alle acquedotti, dai depuratori fino alle città costruite direttamente sull’acqua.

Ecco i 10 spettacolari luoghi da non perdere questo fine settimana:

Per informazioni sulle aperture chiama lo 02.467615399

Per l'elenco di tutti i luoghi aperti il 13 e il 14 ottobre clicca qui

