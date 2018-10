Una nuova veste per Berlino che in questi giorni ospita Festival of Lights, un evento in cui ogni anno la città tedesca si trasforma grazie a giochi di luce, illuminazioni, proiezioni su monumenti e luoghi più turistici. Non a caso sono in tantissimi coloro che si godono questo suggestivo spettacolo.

Non solo la Porta di Brandenburgo ma anche la Cattedrale e oltre 50 musei sono in questi giorni e fino al 14 ottobre, illuminati scenograficamente. Luci e colori che danno un aspetto completamente diverso alla città grazie anche alla musica di sottofondo.

Il Festival delle luci di Berlino viene considerata una delle più belle feste della Germania, dieci giorni in cui artisti locali ed internazionali propongono le loro installazioni e si sfidano per vincere il titolo della più bella.

E pensare che l’iniziativa era nata in sordina, ma poi con gli anni è diventata un appuntamento in calendario non solo per i tedeschi.

Il festival gratuito è organizzato da Zander&Partner Event-Marketing GmbH, con il direttore Birgit Zander.

Dominella Trunfio

