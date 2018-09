Da molti atteso, per alcuni desta ancora la giusta curiosità, il premio Yidan, il più generoso premio mondiale nel campo dell'istruzione, è stato assegnato per il 2018 a Larry V. Hedges, che ha ricevuto il “Premio Yidan per la ricerca sull'istruzione” per i suoi metodi statistici rivoluzionari per la meta-analisi, e ad Anant Agarwal, che ha ricevuto il “Premio Yidan per lo sviluppo dell'istruzione” per aver reso l'istruzione più accessibile alle persone di tutto il mondo attraverso l'innovativa piattaforma online open source edX. In riconoscimento e supporto del loro lavoro pionieristico, ciascuno dei vincitori riceverà circa 3,27 milioni di euro, a cui verrà sommata la stessa cifra per la realizzazione di progetti educativi.

I vincitori di quest'anno sono stati scelti durante un processo di valutazione durato sei mesi su quasi 1.000 nomination di 92 paesi da un comitato indipendente guidato da Koichiro Matsuura, ex direttore generale dell'UNESCO. Andreas Schleicher, direttore della direzione dell'istruzione e delle competenze dell'OCSE guida la commissione giudicatrice del premio Yidan per la ricerca sull'istruzione, mentre Dorothy K. Gordon, presidente dell'IFAP dell'UNESCO, che ha diretto il gruppo che conferisce il premio Yidan per lo sviluppo dell'istruzione. La portata geografica dei progetti nominati è aumentata di quasi il 70% quest'anno, a indicare la continua crescita dell'importanza del Premio Yidan sulla scena mondiale.

Larry V. Hedges, Presidente del Dipartimento di statistica della Northwestern University di Chicago, ha sviluppato metodi statistici per la meta-analisi nelle scienze sociali, mediche e biologiche e ha trovato metodi innovativi per sintetizzare i risultati degli studi di ricerca. Il suo lavoro aiuta i politici, gli educatori e il pubblico a vedere le prove di "cosa funziona" nel campo dell'istruzione e consente di adottare un approccio scientifico per migliorare l'istruzione per le generazioni future. Il suo attuale lavoro include la fornitura di una formazione avanzata per i professionisti della ricerca nella progettazione, conduzione e analisi di esperimenti casuali su larga scala nel campo dell'istruzione.

Schleicher, il Presidente della Giuria del Premio relativo alla ricerca, ha in particolare elogiato il Professor Hedges per avanzare analisi quantitative basate sull'evidenza. Ha dichiarato: "Larry Hedges ci ha dato nuovi occhiali per vedere cosa funziona nell'educazione. È difficile migliorare ciò che non possiamo vedere e misurare e il prof. Hedges fornisce ai ricercatori gli strumenti e i metodi per comprendere meglio come possiamo aiutare gli studenti a imparare meglio, gli insegnanti a insegnare meglio e le scuole a diventare più efficaci. Fornisce un modo per basare i miglioramenti educativi sulle prove scientifiche. Dato che viviamo in un periodo in cui la disinformazione è diffusa e la quantità di dati disponibili è quasi infinita, questo lavoro non potrebbe arrivare in un momento più critico. "

Anant Agarwal è l'amministratore delegato di edX, una piattaforma di apprendimento online fondata dalla Harvard University e dal Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ha tenuto il primo corso EDX su “Circuiti ed elettronica”, che ha richiamato 155.000 studenti da 162 paesi. Il Professor Agarwal ha fondato edX nel 2012 con l'obiettivo di fornire accesso a un'istruzione di alta qualità su larga scala, agli studenti di tutto il mondo, indipendentemente dalla posizione geografica, dalle risorse finanziarie, dalle qualifiche accademiche precedenti, dal genere, dalla razza o da altri dati demografici. Attualmente, edX offre oltre 2.000 corsi online creati da più di 130 istituzioni leader per oltre 17 milioni di persone in tutto il mondo e mira a continuare ad aumentare la sua portata. edX è stata anche in grado di collegare istruzione e lavoro permettendo agli studenti di ottenere “micro” certificati. Oggi, i titolari di certificati di alto livello ottengono più agevolmente l'accesso a colloqui di lavoro presso aziende multinazionali in campo IT. Numerose aziende utilizzano edX per migliorare le competenze dei propri dipendenti.

Gordon, Presidente della giuria del Premio relativo allo sviluppo, ha elogiato Anant Agarwal per il suo lavoro pionieristico dietro il movimento dei corsi online (MOOC). Ha dichiarato: "edX offre alle persone gli strumenti per decidere dove imparare, come apprendere e cosa apprendere. Porta l'istruzione nell'economia della condivisione, consentendo l'accesso a persone che in precedenza erano state escluse dal sistema educativo tradizionale a causa di vincoli finanziari, geografici o sociali. È l'ultimo distruttore con la capacità di raggiungere ogni angolo del mondo che è abilitato a Internet, decentralizzando e democratizzando l'istruzione. ".

Matsuura ha detto: "Siamo soddisfatti del risultato di quest'anno, il secondo anno in cui è stato assegnato il premio Yidan. Il nostro gruppo è lieto di vedere che i progetti dei vincitori stanno aiutando sia i paesi sviluppati che quelli in via di sviluppo a trasformare i sistemi educativi oggi per un domani migliore in modo innovativo e sostenibile. ".

Charles Chen Yidan, fondatore del Premio Yidan, ha commentato: "Mi congratulo con i vincitori e i candidati per il loro eccezionale contributo e risultati. L'educazione dovrebbe essere un'area di interesse che va oltre la razza, la religione, lo stato economico o il paese di origine. Spero che ogni paese e regione possano condividere i risultati della ricerca e dello sviluppo dell'istruzione, facilitando una maggiore cooperazione internazionale al fine di creare un mondo migliore attraverso l'istruzione ".

I premi Yidan saranno assegnati a Hong Kong il 9 dicembre 2018. La cerimonia sarà seguita dal Vertice del Premio Yidan del 10 dicembre 2018, in cui i vincitori saranno affiancati da circa 350 praticanti, ricercatori, responsabili delle politiche, dirigenti d'impresa e filantropi, per discutere dei temi caldi relativi all'istruzione.

Durante il summit, la Yidan Prize Foundation lancerà l'edizione 2018 dell'Indice mondiale sull'educazione per il futuro (WEFFI), il primo indice completo per valutare gli input nei sistemi educativi piuttosto che i risultati, come i punteggi dei test. Il WEFFI di quest'anno ha ampliato il suo elenco di economie da 35 a 50, rappresentando quasi il 93% del PIL globale e l'89% della popolazione mondiale.

Le nomination per il prossimo round del Premio Yidan si apriranno a fine settembre.

Mario Notaro