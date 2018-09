SANA anno 30! Arriva a cifra tonda la fiera più seguita nel mondo del biologico e del naturale, aperta sia agli operatori del settore che ai visitatori. A Bologna da oggi fino a lunedì 10 settembre un lungo weekend da dedicare alle relazioni commerciali, al networking e alla formazione, oltre a momenti di intrattenimento e a un ricco programma all’interno e all’esterno del quartiere fieristico.

In più di 50mila metri quadrati di esposizione si avrà modo di andare a fondo di interessanti temi come l’alimentazione biologica, la cura del corpo naturale e bio e il green lifestyle.

Quattro i padiglioni riservati all’alimentazione bio, tra nuovi prodotti alimentari, macchinari per la lavorazione e il packaging, attrezzature per l’agricoltura, servizi, enti di certificazione e tutti i protagonisti della filiera agroalimentare bio. I padiglioni 25 e 26 sono destinati alla cura del corpo al naturale, con la presentazione di cosmetici di origine naturale e biologica, integratori alimentari, piante officinali e trattamenti per il corpo green. Al padiglione 19, invece, l’area Green lifestyle dedicata a prodotti e soluzioni sostenibili per ogni aspetto della quotidianità.

“ Festeggiamo nel 2018 la trentesima edizione di SANA; in questi anni la manifestazione si è accreditata come interprete e vetrina, a livello italiano e internazionale, di un mercato in costante crescita ed evoluzione. SANA - dichiara Antonio Bruzzone, Direttore Generale BolognaFiere - è portavoce di un comparto, quello del biologico e del naturale, sempre più di rilievo per lo sviluppo del nostro Paese: negli anni lo abbiamo visto trasformarsi da settore di nicchia a driver di crescita e innovazione. Il bio e il naturale sono presenti ormai in tutti gli aspetti del quotidiano e guidano le scelte d’acquisto di un numero crescente di consumatori, sempre più attenti ai temi della sostenibilità ambientale e della salute: con il contributo di FederBio, SANA ne offre una vetrina completa che comprende tutta l’ampia offerta di questo mercato, riservando spazio ai prodotti di eccellenza e alle ultime tendenze ”.

Le iniziative

5 i convegni in programma tra sabato 8 e domenica 9 settembre nell’ambito di SANA Academy: nella Sala Bolero

del Centro Servizi, docenti, ricercatori universitari e professionisti si confronteranno su biotecnologie per la

produzione di ingredienti per la cosmesi naturale, botanicals e alimentazione per i disturbi dell’apparato

gastrointestinale, proprietà dei probiotici e dei prebiotici, dieta vegetariana per lo sport e la salute della persona e

correlazione tra nutrizione e longevità.

Sarà il Centro Servizi a fare da palcoscenico a SANA Novità, l’esposizione delle più recenti innovazioni portate in

Fiera dalle aziende, in questa edizione più di 950: tra queste, i visitatori saranno chiamati a votare le proprie

preferite, una per ogni categoria merceologica. I prodotti che otterranno più preferenze si aggiudicheranno il SANA

Novità Award, a cui si aggiungerà il premio speciale #BloggerForSana, assegnato dalle 6 blogger ufficiali di

manifestazione.

Al padiglione 32 appuntamento con SANA Shop per acquistare un’ampia selezione di articoli proposti dalle aziende espositrici, alcuni in edizione limitata o difficili da trovare nei canali tradizionali, e al 19 con il VeganFest, il più importante appuntamento in Italia sul mondo vegano, organizzato in collaborazione con VEGANOK.

Torna anche SANA City, il calendario di eventi green in programma in città, mentre Eco-Bio Confesercenti propone con Ecobio in Città oltre 100 appuntamenti per 10 giorni all’insegna del biologico e del naturale.

Leggi anche

Tutti i record dell'energia solare nel 2017

Germana Carillo