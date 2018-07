Giocolieri musicisti, circensi e bande musicali, le strade di Tolfa tornano a fare da cornice all'evento più importante per gli artisti di strada.

Si terrà dal 2 al 5 agosto la XIV edizione di TolfArte, il Festival Internazionale dell’Arte di Strada e dell'Artigianato Artistico che per un lungo week end invaderà le strade di Tolfa, un delizioso borgo in provincia di Roma, con 300 artisti e oltre 140 spettacoli a ingresso gratuito.

Gemellato con il Kulturisten festival di Nesodden, in Norvegia, TolfArte è nato nel 2005 da un’idea geniale di un gruppo di giovani di Tolfa appassionati di musica, cultura ed arte.

Di anno in anno, TolfArte è cresciuto molto, tanto da diventare un festival di riferimento nel calendario nazionale ed internazionale e per gli eventi del settore, con varie e interessanti sezioni – arti performative, artigianato artistico, TolfArte kids – e un insieme di attività che coinvolgono il pubblico a tutto tondo.

Negli anni ha ottenuto diversi riconoscimenti tra cui “Miglior Festival emergente d’Italia” dalla Rete dei Festival (2011), il Patrocinio Ufficiale di EXPO MILANO 2015, il riconoscimento di “Best practice” da parte del network mondiale Cittaslow International (2015) e quello di “Buona pratica in ambito culturale” della Regione Lazio (2017).

Il programma come sempre tiene conto di tutti i gusti e di tutte le arti: dal circo al teatro, dalla musica all’arte figurativa, passando per le installazioni e l’artigianato artistico.

Anche quest’anno torna il Minifestival di Arte di Strada “TolfArte Kids”, interamente dedicato ai bambini, che si terrà dal venerdì alla domenica nella Villa Comunale Parco Fondazione CARICIV, tra yoga, arti circensi, improvvisazione teatrale, body percussion, esperimenti scientifici e informatica creativa per i piccoli ospiti.

Tra le principali novità Spazio Ludobus, allestito da Officine Sinergiche, una sorta di contenitore itinerante con giochi e strumenti e la Compagnia Circo Bipolar, con uno spettacolo di circo contemporaneo che unirà il teatro di strada e le arti circensi.

La sezione di Arte Visiva, inoltre, anche per questa edizione coinvolgerà il suggestivo Palazzo Buttaoni. Tra gli artisti espositori: Lucrezia Testa Iannilli, Sergio Storace, Giampaolo Addari, Manuel Ugarte, Paulina X Miranda.

Novità di quest’anno è il Blink Circus, un piccolo tendone da circo per 10 spettatori alla volta, contenente la galleria d’arte più piccola del mondo e altre 7 installazioni contenenti fotografie surrealiste, da osservare con lenti di ingrandimento.

Tutto il programma 2018 è consultabile sul sito www.tolfarte.it.

Germana Carillo

