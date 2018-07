Festa del grano e della mietitura come vuole la tradizione tramandata dai nostri nonni. In questi giorni, in molte regioni italiani, si celebra questo suggestivo rito antico: un vero e proprio inno al grano. Ecco gli appuntamenti che trasformano i campi in festa.

Il grano con tutte le sue fasi di raccolta, dalla mietitura alla catalogazione del frumento, viene considerato l’oro giallo dei contadini. Ogni anno nel mese di luglio (solitamente a inizio) sono diverse le manifestazioni della trebbiatura correlate da musica, feste ed eventi gastronomici. La festa della mietitura è dedicata al grano, alimento principe della dieta mediterranea riconosciuta dall’Unesco Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, e alla cultura che intorno ad esso si è sviluppata nei secoli.

Ne elenchiamo alcune.

1. Palio del Grano dei Rioni e dei Paesi Cumpari di Caselle in Pittari

l Palio del Grano e il Campdigrano sono organizzati dalla Proloco di Caselle in Pittari, dal Monte Frumentario, dalla Comunità del Cibo “Grano di Caselle” e dalla #Cumparete. La mietitura cadenzata dal ritmo del dialetto è un’occasione per raccontare le numerose storie che affondano radici nella memoria collettiva del luogo. Per info clicca qui

2. Festa del grano Senatore Cappelli

Friselle, focaccia e panzerotti: su queste tre colonne della gastronomia locale Slow Food Alberobello organizza una serata a tema sulla base del grano di varietà "Senatore Cappelli". E poi naturalmente cena con menù a base di prodotti tipici. Per maggiori info clicca qui

3. Festa della Mietitura a Rossano

Due giorni per scoprire i grani calabresi, l'aspetto culturale e antropologico della mietitura, i canti di lavoro dei contadini e il pane tipico regionale. E ancora mostre ed esposizioni, per maggiori info clicca qui.

4. Festa dei carri di grano di Foglianise

La rappresentazione storica delle offerte di grano a San Rocco è fra le più suggestive manifestazioni a tema, con sfilata di carri di grano e riproduzioni in miniatura degli strumenti agricoli. Ancora canti, musica e prodotti tipici. Per maggiori info clicca qui

5. Festa della Mietitura della Valle Dell'Oglio – Pontoglio (BS)

Anche in Lombardia, il grano è protagonista grazie a una fattoria didattica sempre aperta. Canti, mostre ed esposizioni degli strumenti antichi, quelli utilizzati in passato che hanno segnato la storia della mietitura della zona.Per maggiori info clicca qui

6. Festa della Mietitura a Gioiosa Marea

Un' iniziativa dedicata all’alimento principe della nostra alimentazione, il grano, e alla cultura che intorno ad esso si è sviluppata nei secoli. I costumi e i forti valori di un tempo, legati al lavoro, alla famiglia e alla religiosità.Nella contrada Landro di Gioiosa Marea si rivivrà quello che era un vero e proprio rito: la mietitura del grano fatta a mano, accompagnata da giochi, musica e canti. Per maggiori info clicca qui

7. Festa della trebbiatura a Pescara

In Abruzzo, la manifestazione è molto amata: sfilate, mostre, visite guidate in fattoria e rievocazioni storiche. Non mancano le degustazioni di prodotti tipici del territorio, fra cui il pane a base di grani autoctoni e la pasta fatta in casa. Per maggiori info clicca qui

8. Festa della mietitura di Fano

Balli, cene “contadine” e prove in campo per la Festa della Mietitura promossa dalla cooperativa Falcineto di Fano. Un evento molto amato dai ragazzi vestiti per l'occasione con cappelli di paglia, gonne lunghe. Di contorno musica country.

9. Festa della mietitura a Latina

La Festa della Mietitura di Chiesuola, in provincia di Latina, mette in mostra i vecchi trattori e strumenti del mestiere, oltre a un'area espositiva dedicata ai prodotti gastronomici locali. Parte del ricavato della serata è devoluto all'ospedale pediatrico Bambin Gesù. Per maggiori info clicca qui

10. Festa della trebbiatura a Ruscello

Nella provincia di Arezzo, località Ruscello, non perdete la Rievocazione Storica della Mietitura e Trebbiatura del Grano, manifestazione che ripropone scene di vita e di lavoro di un tempo, insieme ai piatti e i sapori tradizionali del passato.

Dominella Trunfio

