Il bellissimo video vincitore del concorso "Immagini per la Terra 2018" lancia, in pochi secondi e con un linguaggio ironico e vicino alle giovani generazioni, un grande messaggio a tutti: non sprecate energia.

Thor, il dio del tuono, dovrebbe imparare a non usare il suo martello per cose futili, come accendere la macchinetta del caffè, fare scherzi al vicino di casa, caricare il cellulare o accendere la televisione. Il consiglio spassionato è che “l’energia è preziosa e va usata solo quando serve”.

Originale, divertente e con il preciso scopo di farci pensare a cosa dovremmo fare per risparmiare energia e salvaguardare il nostro Pianeta, il cortometraggio presentato dai ragazzi dell’Istituto comprensivo “Paolo Frisi” di Melegnano (Milano), con questa versione un po’ sbadata e sprecona di Thor, si aggiudica il primo premio del concorso nazionale “Immagini per la Terra”, iniziativa promossa dall’Ong Green Cross in collaborazione con il ministero dell’Istruzione ed Enea e con il sostegno di Acqua Lete.

Insieme a loro sono stati premiati gli studenti provenienti da altre 7 scuole italiane: la selezione è stata fatta da GreenMe, insieme agli altri membri della giuria ufficiale del concorso, tra oltre 20.000 partecipanti all’iniziativa. Stimolati dal “Decalogo del consumo intelligente”, i vincitori della 26esima edizione, lanciata per l’anno scolastico 2017/2018 e intitolata “Energia libera Tutti”, hanno realizzato azioni di risparmio energetico, ideato progetti, inchieste, disegni, sketch, costumi e oggetti con materiale di recupero, dando libertà a tutta la loro fantasia e originalità.

Scopri tutti i vincitori: www.immaginiperlaterra.it