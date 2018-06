Quale posto migliore per festeggiare gli Oceani e invitare alla loro tutela di un mercato rionale, dove la gente ogni giorno determina con i propri acquisti l'impatto sulla nostra Terra?

Torna per il terzo anno consecutivo l’Open Day del Mercato di Testaccio, a Roma, con uno speciale evento dedicato proprio alla Giornata Mondiale degli Oceani, realizzato in collaborazione con More Clay Less Plastic e di cui greenMe.it è mediapartner, anche per ribadire l'importanza di aderire alla campagna #svestilafrutta.

Il mercato rionale da sempre abbraccia una filosofia del consumo che ben si sposa con le tematiche ambientali promosse dall’iniziativa. Fare la spesa tra i banchi del mercato significa seguire la stagionalità nella scelta delle materie prime, privilegiare l’acquisto di prodotti freschi, quasi sempre locali, che arrivano quindi sulla tavola al termine di un processo produttivo e distributivo sostanzialmente sostenibile.

More Clay Less Plastic promuove la riduzione dell’utilizzo della plastica in ambito alimentare attraverso il ritorno all'uso di ceramiche. Il mercato di Testaccio costruito sopra un magazzino di ceramiche di epoca romana, che ancora conserva centinaia di anfore e reperti, è il luogo perfetto per parlare di contenitori alimentari. Un luogo dove si possono ammirare preziosi reperti archeologici, ma anche bellissime ceramiche contemporanee. E, inoltre, convegni, laboratori per bambini, tanto shopping e street food nei banchi del mercato!

IL PROGRAMMA:

Venerdì 8 giugno

🌊 Giornata mondiale degli Oceani 🌊

* LABORATORIO *

⚱Laboratorio di ceramica bambini e adulti⚱

ore 11

* MOSTRE *

👐Change in your hand - inaugurazione 👐

Mostra internazionale itinerante di ceramica funzionale. La mostra è aperta a ceramisti da tutto il mondo. L’edizione del 2016 ha avuto 16 presentazioni tra Italia, Austria e Croazia e la partecipazione di 33 ceramisti provenienti da 11 paesi. L’edizione 2017 è in corso e conta la partecipazione di 52 ceramisti provenienti da 17 paesi.

ore 11

👦More Clay ragazzi 👧

Percorso ideato dalle ceramiste Maria D'Alessandro e Anna Aloisa Mileto nel quale i loro giovani allievi hanno creato in argilla oggetti ispirati a quelli fatti di plastica presenti nelle loro case

Sabato 9 giugno

🎊 Open Day del Mercato di Testaccio 🎊

* LABORATORI *

⚱Laboratorio di ceramica bambini e adulti⚱

ore 11

🏺Il viaggio avventuroso dell’anfora Olearia 🏺

Laboratorio archeologico per tutta la famiglia.

A cura de "L'archeologia va in porto"

L’anfora Olearia racconta ai ragazzi il suo burrascoso viaggio dalla costa spagnola di Cadice al Porto Fluviale di Testaccio, nella Roma dell’imperatore Traiano. Nel laboratorio di “Sottosopra” i bambini scopriranno con leggerezza e profondità, i luoghi, i prodotti, i mezzi di trasporto, i porti e i magazzini con la fitta schiera dei lavoratori, dei commercianti e degli impresari portuali che ruotava intorno ai porti romani del Mediterraneo.

Vari giochi metteranno alla prova bambini, genitori e nonni sul tema del commercio al tempo dei Romani.

Alla fine è prevista una visita esclusiva ai suggestivi scavi archeologici che si nascondono nel sottosuolo del Nuovo Mercato Testaccio.

Fascia d'età: 6/12

Orario: 18:00

Durata: 1h30m

Costo: Gratuito

Prenotazione obbligatoria: [email protected] | 347.6771315

* MOSTRA *

👐Change in your hand 👐

Mostra internazionale itinerante di ceramica funzionale. La mostra è aperta a ceramisti da tutto il mondo. L’edizione del 2016 ha avuto 16 presentazioni tra Italia, Austria e Croazia e la partecipazione di 33 ceramisti provenienti da 11 paesi. L’edizione 2017 è in corso e conta la partecipazione di 52 ceramisti provenienti da 17 paesi.

* CONVEGNO * - ore 17:30

Presentazione del progetto MCLP di Lauren Moreira

Presentazione MCLP Kids "Dalla plastica all'argilla"

Presentazione del libro "Un mare di plastica" di Franco Borgogno, edizioni Nutrimenti.

Testo sugli sconvolgenti risultati di una missione scientifica compiuta nel 2016 da alcuni ricercatori attraverso il mitico ‘passaggio a Nord Ovest’, dalla Groenlandia al Canada Occidentale, organizzata da 5 Gyres Institute, NGO che lavora per la riduzione dell'inquinamento da plastica.

Presentazione del progetto "Svesti la Frutta", a cura di GreenMe

GreenMe è una testata online d'informazione e di opinione su tematiche "green", nata a marzo del 2009 con l'obiettivo di contribuire a diffondere, con ironia e praticità, comportamenti e stili di vita maggiormente attenti all'ambiente e al pianeta in cui viviamo. "Svesti la frutta" è la campagna social contro l'abuso degli imballaggi in plastica.

Presentazione del progetto "Terni Plastic Free" a cura di Cristiano Muti, Terni in Action.

Movimento che ha fatto di Terni la prima realtà in Italia ad abolire progressivamente l’uso delle cannucce di plastica monouso dai locali della movida cittadina.

* PROIEZIONE *

📽 Straws 📽

Documentario di Linda Booker, durata 30'

ore 21:00

* VISITE GUIDATE *

🏺Visite agli Scavi Archeologici 🏺

Visite guidate agli scavi archeologici nei sotterranei del mercato.

Il sito sotterraneo, reso visitabile sotto il Nuovo Mercato Testaccio, restituisce l’immagine di depositi e magazzini dell’antico quartiere commerciale della città attraverso la conservazione delle strutture utilizzate per stoccare le anfore che giungevano dal vicino porto fluviale. Il percorso permette di visitare parte degli scavi in corso di allestimento. Il progetto si è posto come obiettivo di indagare, conservare e rendere fruibile il patrimonio culturale assicurandone l'integrazione con la città moderna e le sue necessità, incarnate dal nuovo mercato rionale sorto sull'area mercantile della città antica.

Orari: 19:00 – 20:00 – 21:00

Durata: 1 ora circa

Costo: gratuito

Prenotazione obbligatoria: http://www.mercatoditestaccio.it/area-archeologica/

* MUSICA *

🎸Live 🎺

SteadyRockerz Trio - Roma City Streetband

The smallest rocksteady band in the world!

Un irresistibile mix di sound rocksteady, reggae e blues che ci porterà diretti sulle spiagge più assolate dei tropici.

SteadyRockerz è un progetto parallelo di Giulio Rugantino Ferrante, voce e basso dei Radici Nel Cemento, in cui vengono mescolati brani che hanno reso famosa la musica giamaicana nel mondo (calypso, rocksteady, ska, reggae) ad altri originali.

ore 19:30

Per l'evento Facebook clicca qui