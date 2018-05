Basta un clic per scegliere il proprio luogo del cuore e salvarlo così dal degrado o dall’abbandono. Al via la nona edizione dei Luoghi del Cuore del Fondo per l’ambiente: per sei mesi si torna a votare.



C’è tempo fino al 30 novembre per scegliere chiese, palazzi, spiaggia, borghi, siti, aree naturali e tanto altro che più ci stanno a cuore, magari quelle che abbiamo visitato o che si trovano a due passi da noi.

Quante volte vedendo una bellezza paesaggistica, architettonica o naturale in condizioni di degrado avreste voluto fare qualcosa? Adesso è possibile adottare simbolicamente i siti minacciati perché i vincitori, cioè quelli che riceveranno più clic avranno dei finanziamenti da Intesa San Paolo finalizzati al loro recupero.

Dal 2003 sono tanti i luoghi tornati agli antichi splendori grazie a questa ben riuscita iniziativa del Fai. Nello specifico, sono 92 i luoghi d’arte e di natura collocati in 17 diverse regioni che sono stati già adottati e sistemati. Attualmente sono già 35mila i luoghi indicati che si trovano in 6mila comuni, non ne citiamo nessuno in particolare per non fare torto a un altro, ma tutta la lista completa è sul sito del Fai.

“Luoghi del cuore è un modo di dire entrato ormai nel lessico comune e utilizzato abitualmente per indicare luoghi unici, una mappa variegata e sorprendente formata da siti per noi speciali perché legati alla nostra identità e alla nostra memoria. Piccoli o grandi, famosi o sconosciuti, questi luoghi ci emozionano e raccontano la nostra storia personale: un sogno, una scoperta, una gioia, un rifugio. Vederli in stato di degrado o di abbandono, senza la cura necessaria a proteggerli o un’adeguata valorizzazione per farli conoscere, ci rattrista, ci ferisce ma ci fa anche impegnare e lottare per offrirgli un futuro”, si legge sul sito del Fai.

Il primo classificato si aggiudicherà 50mila euro, 40mila il secondo e 30mila il terzo. In più un contributo di 5mila euro per i luoghi che supereranno i 50mila voti, un altro dello stesso valore a quello che otterrà più voti nelle filiali Intesa San Paolo (con almeno 2000 segnalazioni).

Ma anche per tutti gli altri si aprirà qualche spiraglio grazie a bandi ulteriori che verranno pubblicati in futuro. Il censimento è sostenuto dal ministero dei Beni culturali e quest’anno presenta una novità: i luoghi d’acqua, quindi cisterne storiche, mulini, dighe, canali etc.

(le immagini dell'articolo fanno riferimento ai luoghi del cuore delle edizioni precedenti)

