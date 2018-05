Festa dei musei e Notte europea dei musei, due eventi unici che si svolgono in contemporanea in trenta paesi europei. Gli appuntamenti sono per sabato 19 e domenica 20 maggio con tante iniziative e l’apertura straordinaria serale di musei e non solo.

Un weekend di cultura con i luoghi più belli del patrimonio italiano, un’occasione imperdibile per visitare tutti quei posti che conservano la storia del Belpaese e ancora musei civici, statali, spazi espositivi e mostre, aperti dalle 20 alle 2 di notte con ultimo ingresso all’una.

La Festa dei musei è giunta alla sua terza edizione e quest’anno avrà come tema ‘Musei iperconnessi: nuovi approcci, nuovi pubblici’, mentre la Notte europea dei musei prevista per il 19 maggio, spegne addirittura quattordici candeline.

Come dicevamo l’apertura serale è di tre ore, in alcuni musei si entrerà al costo simbolico di 1 euro, mentre altri saranno totalmente gratuiti.La Notte dei musei si svolgerà in ogni regione italiana e sul sito del Mibact è possibile visualizzare l’elenco completo dei musei che hanno aderito all’iniziativa.

A Roma, tra gli altri ci sono i Musei Capitolini, Museo di Roma In Trastevere, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Chiostro del Bramante, Complesso del Vittoriano, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Maxxi, a Milano, musei come la Pinacoteca di Brera, il Museo di Palazzo Ducale di Mantova, la Cappella espiatoria di Monza, il Museo archeologico nazionale dei Massi di Cemmo di Brescia, tanto per citarne alcuni.

E ancora, a Torino rimarranno aperti in notturna tra gli altri anche il Complesso monumentale del Castello ducale, del giardino e parco di Aglié, la Villa della regina e i Musei reali di Torino.A Torino rimarranno aperti in notturna tra gli altri anche il Complesso monumentale del Castello ducale, del giardino e parco di Aglié, la Villa della regina e i Musei reali di Torino.

A Firenze la Galleria dell’Accademia di Firenze, il Museo Nazionale del Bargello e il Museo delle Cappelle Medicee, mentre a Napoli il Museo archeologico nazionale, Certosa e Museo di San Martino, il Complesso museale Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, il Parco archeologico dei Campi Flegrei, il Parco archeologico di Ercolano, il Teatro San Carlo, il Museo di Capodimonte e il Museo delle scienze naturali. #FestaDeiMusei2018

Dominella Trunfio