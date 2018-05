Lunedì 7 maggio a Milano in Piazza XXV Aprile è spuntata una michetta gigante, #MicaSpreco, ideata da SkyItalia in occasione della Milano Food City e inserita all’interno della campagna “Sky un mare da salvare” che mira a sensibilizzare sull’inquinamento da plastica nei mari e a ridurre l’eccessivo utilizzo della plastica usa e getta anche della filiera alimentare.

#MicaSpreco è una michetta gigante di plastica riciclata che misura 3,5 metri ed occupa una superficie di 25 metri quadrati simbolicamente imbottita di plastica usa e getta proveniente dagli scarti degli imballaggi alimentari che, non riciclati correttamente e dispersi nell’ambiente, arrivano ad inquinare gli oceani per poi tornare nella nostra catena alimentare.

La plastica è tra le principali fonti di inquinamento che dal mare rischia di finire nel cibo che consumiamo ogni giorno. La michetta sta a simboleggiare un richiamo per ognuno di noi che attraverso piccoli e semplici gesti quotidiani può fare la differenza per proteggere i nostri mari e ridurre così, per quanto possibile, l’inquinamento.

Nel 2015 sono state prodotte 300 milioni di tonnellate di plastica purtroppo però ogni anno ne finiscono in mare circa 8 milioni. Per dare un'idea, se riempissimo due piscine olimpioniche con l’acqua delle Isole Tremiti e l’acqua di Portici, nella prima troveremmo 5.500 pezzi di plastica, nella seconda 8.900. Per dare un’idea più concreta, pensiamo che ad ogni pasto, si posso ingerire più di 100 particelle di plastica.

Per realizzare questa michetta gigante ci sono voluti 10 giorni di lavoro, ma sarebbero necessari circa 500 anni al mare per smaltire ogni singolo pezzo che la compone, se non correttamente riciclato.

#MicaSpreco, partecipa anche tu alla campagna social

#MicaSpreco è visitabile dal 7 al 13 maggio in piazza XXV Aprile a Milano.

L’installazione dal 3 maggio vive la sua dimensione social in una pagina facebook dedicata dove, oltre alle informazioni sull’evento, gli utenti potranno ripercorrere con contenuti ad hoc la storia della campagna Sky Un mare da salvare dedicata alla salvaguardia dell’oceano. La pagina riprende anche post e tweet di influencer che hanno voluto condividere le loro esperienze con l’hashtag #MicaSpreco e #UnMareDaSalvare.