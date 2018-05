Un viaggio responsabile, dove non importa la meta, ma ciò che accade durante il percorso.

In arrivo la decima edizione di IT.A.CÀ, il primo festival in Italia sul turismo responsabile che ha ricevuto dall’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite il premio per l’eccellenza e l’innovazione nel turismo (UNWTO AWARDS). Quest'anno per il primo anno, greenMe è Main Media Partner perché vogliamo promuovere il turismo responsabile e sostenere tutte quelle realtà che sostengono un'idea di turismo etico e rispettoso dell'ambiente.

Il festival itinerante che si svolgerà dal 25 maggio al 28 ottobre vedrà la sua prima tappa a Bologna, culla natale della manifestazione, e proseguirà poi toccando 13 territori in tutta Italia, dai Monti Dauni al Parco Nazionale di quelli Sibillini, dal Gran Sasso al Salento, dalle città di Rimini, Reggio Emilia, Parma, Napoli, Ferrara, Pavia e Ravenna, ai territori del Trentino e del Monferrato per parlare di valorizzazione paesaggistica, mobilità eco, accessibilità universale, rigenerazione urbana, promozione culturale, migrazioni, innovazione green e turismo slow.

Tappe previste 2018:

Bologna 25 maggio - 4 giugno

Monti Dauni 28 maggio - 1 giugno

Parco Nazionale dei Monti Sibillini 30 giugno - 1 luglio

Ravenna 30 giugno - 1 luglio

Gran Sasso 7 - 9 settembre

Salento 14 - 16 settembre

Rimini 20 - 23 settembre

Trentino 24 - 30 settembre

Reggio Emilia 28 - 30 settembre

Parma 4 - 7 ottobre

Napoli 12 - 14 ottobre

Monferrato 13 - 21 ottobre

Ferrara 24 - 30 ottobre

Pavia 26 - 28 ottobre

13 territori in tutta Italia si passeranno il testimone in una staffetta all’insegna del viaggio, come opportunità di conoscenza e scoperta che parte da casa e arriva a casa (it a cà in dialetto bolognese significa sei a casa?): una qualsiasi casa, una qualunque Itaca da raggiungere.

Un decennale molto atteso con centinaia di appuntamenti sparsi su tutto il territorio italiano, per valorizzare i luoghi e risvegliare una maggiore consapevolezza sociale, ambientale ed economica, attraverso progetti inclusivi e sostenibili di tutela e sviluppo del paese.

Un invito a scoprire luoghi e culture attraverso itinerari a piedi e a pedali, workshop, seminari, laboratori, mostre, concerti, documentari, libri e degustazioni per lanciare un’idea di turismo più etico e rispettoso dell’ambiente e di chi ci vive; non solo appuntamenti in città dunque, ma anche nei territori marginali e nelle aree interne, per proporre soluzioni di sviluppo strategiche e sostenibili.

IT.A.CÀ è turismo sostenibile sì, ma è anche riflessione sulle minoranze, sull’accoglienza ai migranti, sui diritti umani e sull’inclusività, temi ai quali saranno dedicati molti momenti di approfondimento e riflessione.

Tutti gli eventi del festival sono a ingresso libero.

Qui troverete il programma del festival.