Ridere fa bene, rilassa e dà una certa carica di autostima. Proprio in onore della risata si svolgerà a Gabicce Mare, in provincia di Pesaro Urbino, sabato 5 e domenica 6 maggio il primo Festival italiano di Yoga della Risata.

In concomitanza con la Giornata Mondiale della Pace nel mondo attraverso la Risata del 6 maggio e sulla scia del motto “porta il tuo corpo a ridere e la tua mente lo seguirà”, la due giorni sarà l’occasione per imparare a ridere anche senza motivo e vivere bene.

Lo Yoga della Risata, noto anche come Hasyayoga, mira innanzitutto alla creazione di gruppi con cui favorire il contatto visivo tra i partecipanti in un’atmosfera giocosa e serena. Riscaldamento, gioco ed esercizi di respirazione preparano il corpo e i polmoni alla risata, per stimolare la quale si inseriscono anche elementi di teatro e visualizzazioni. Il tutto con lo scopo di portare ad una risata incondizionata e prolungata.

Organizzato da Lara Lucaccioni e dall’Associazione di promozione sociale YoRido, il Festival rappresenterà un weekend imperdibile, a cui sarà possibile partecipare anche solo un giorno, per conoscere, vivere e approfondire l’energia della risata e le sue numerosissime applicazioni, ormai diventate delle Buone Pratiche.

L’evento avrà anche carattere scientifico: sono infatti previsti approfondimenti e workshop, con sessioni di Aqua Laughter, Laughter Dance, giochi e Coerenza Cardiaca, tavoli di lavoro tematici e gruppi di approfondimento per definire lo stato dell’arte dello Yoga della Risata nei vari campi, divulgare dati scientifici e tracciarne delle linee comuni per lo sviluppo.

Lara Lucaccioni con Mr Madan Kataria Lara Lucaccioni con Mr Madan Kataria

Spazio, inoltre, alla Funny Night, serata di espressione libera dei propri talenti, mentre domenica 6 maggio si riderà tutti insieme per la Pace nel mondo.

“ Con l’Associazione Yo Rido abbiamo voluto fortemente organizzare questo Festiva l – ha dichiarato Lara Lucaccioni – per poter dare uno spaccato sullo stato dell’arte dello Yoga della Risata in Italia, sia con interventi sulle varie applicazioni sia con workshop pratici, festeggiando un momento fortemente sentito da tutto il movimento: la Giornata mondiale della Pace nel mondo attraverso la Risata, la prima domenica di maggio. Nello Yoga della Risata, anche se non è un bel momento, scegliamo di dedicare tempo alla risata, in gruppo, e creiamo momenti di bellezza e gioia, riscoprendo la nostra giocosità e migliorando anche la nostra capacità di relazionarci, creando un ponte con l’altro che diventa amico. Da qui il sogno del mio Maestro, la pace nel mondo attraverso la risata, una lingua comune, che ci connette profondamente, al di là delle differenze, perché tutti siamo umani, abbiamo un cuore e possiamo ridere insieme ”.

Una disciplina rivoluzionaria, quindi, un tipo di yoga capace di combinare la respirazione profonda con la risata incondizionata, praticata anche in assenza di umorismo e di fronte alle avversità, scatenando una produzione biochimica dall’effetto antidepressivo e ansiolitico.

Secondo la scienza, infatti, non c’è differenza per il nostro fisico tra risata spontanea e autoindotta, per cui non solo ridere fa bene alla mente e al corpo, ma ancora di più se si sceglie di abbracciare la risata come scelta e filosofia di vita.

Ridiamo, dunque, che fa bene all'anima e al corpo, favorisce le relazioni con gli altri e ci fa affrontare tutto con più leggerezza!

Leggi anche:

Germana Carillo