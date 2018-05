Una passeggiata in bicicletta al chiaro di luna. Tutto pronto per la Biciclettata luminosa sul filo di seta: alle 19.30 di sabato 5 maggio, nella magnifica cornice del Museo della Seta di Como, prenderà il via una suggestiva camminata serale in bici dedicata ad Alessandro Volta e che collegherà il museo della seta di Como alla Villa Bernasconi di Cernobbio.

Si tratta del secondo percorso, nell’ambito del Lake Como Festival della Luce/Light Festival 2018, del ciclo di passeggiata creative “Sulle orme di Volta 2”, promosso da Fondazione Alessandro Volta in collaborazione con associazione Sentiero dei Sogni.

Sono passati duecento anni da quando a Parigi, nei giardini del Lussemburgo, fu presentata al pubblico l’antesignana delle biciclette di oggi dal barone Von Drais. Era la famosa “draisina”, il primo velocipede dotato di manubrio che però non aveva ancora i pedali e che consentì alla classe più povera della popolazione di muoversi velocemente esattamente come facevano i ricchi. Anche per questo motivo, presto Von Drais presto rinunciò al titolo nobiliare per ottemperare ai principi di uguaglianza sociale che lo avevano spinto a inventare quella particolare due ruote.

Quando però tra la primavera e l’estate del 1818 si diffusero le prime “draisine”, rimasero un hobby riservato per lo più agli aristocratici. Furono le successive evoluzioni che consentirono di raggiungere l’obiettivo per cui l’aveva immaginata il suo inventore.

La bici rimarrà così nella prima metà del ‘900 il mezzo di trasporto principale degli operai e, dal punto di vista artistico e letterario, la si ritroverà spesso. Alcune opere verranno lette in una tappa intermedia del percorso: a Villa Olmo, infatti, ci si fermerà per una lettura di testi poetici dedicati alla bicicletta. Conduce il percorso Pietro Berra, ideatore e curatore del progetto Passeggiate Creative, ed è previsto un intervento iniziale del direttore del Museo della seta Paolo Aquilini.

Programma

Il ritrovo è previsto per le ore 19.30 al Museo della Seta di Como (via Castelnuovo, 9), la fine del percorso è invece a Villa Bernasconi di Cernobbio alle ore 21.30. Rientro libero. All’arrivo, fino alle 23, sarà possibile visitare il Museo di Villa Bernasconi al prezzo speciale di 5 euro. Seguendo il filo di seta si arriverà al traguardo in tempo per vedere illuminato “Cocoon” - installazione a forma di bozzolo che la passata edizione dell’8208 Lighting Design Festival ha lasciato in eredità a Cernobbio - attorno alla quale sarà in corso uno shooting fotografico di moda legato al progetto “Carmen Next”. I partecipanti potranno creare a loro volta una piccola installazione temporanea con scampoli di seta che verranno distribuiti all’inizio del percorso per personalizzare le biciclette.

I posti disponibili sono 100 e si prenotano online.

