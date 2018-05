Cosa fare il primo maggio? Otto milioni di italiani si metteranno in viaggio, ma senza lasciare l’Italia. A stabilirlo è Federalberghi che come ogni anno, fa le previsioni sui flussi vacanzieri.

Il risveglio della primavera e il clima mite sicuramente giocano la loro parte, fatto sta che anche per il 2018 sono tantissimi coloro che si concederanno una mini vacanza (o qualche ora piacevole) con famiglia, partner e amici.

1 maggio cosa fare?

Per tutti coloro che non si sono già organizzati, ecco 10 idee su cosa fare e dove andare il primo maggio. Dalle escursioni fino al Festival dell'aquilone, senza dimenticare i borghi fantasma e il labirinto delle rose.

1. Un tè con le farfalle

Centinaia di coloratissime farfalle provenienti da tutto il mondo che volano libere in un grande giardino fiabesco, ricreato a due passi da Villa Borghese (cinquecento metri quadrati allestiti nello spazio SET di Via Tirso a Roma). E’ un tè con le farfalle, il percorso naturalistico per scoprire tante curiosità su questo bellissimo insetto.

Leggi anche: Un tè con le farfalle: il giardino fiabesco per ammirarle da vicino

2. Festival dell’aquilone di Cervia

Migliaia di aquiloni di ogni forma e dimensione in volo, dodici giorni per starsene con la testa fra le nuvole mentre il cielo si dipinge con tutti i colori del mondo. Dal 20 aprile al 1 maggio torna il Festival Internazionale dell’Aquilone di Artevento, la prima manifestazione al mondo dedicata all’arte eolica.

Leggi anche: Festival dell’aquilone: nel cielo di Cervia tutti i colori del mondo

3. Concerto del 1 maggio a Roma

Il Concerto del Primo Maggio è il classico evergreen: il più grande evento gratuito di musica dal vivo in Italia. Nato nel 1990, l’evento è promosso da CGIL, CISL e UIL e viene organizzato annualmente in piazza di Porta San Giovanni in Laterano a Roma richiamando centinaia di migliaia di spettatori. Per tutte le info sul concertone clicca qui

Leggi anche: 10 città italiane da visitare il primo maggio

4. Mostra Frida Kahlo a Milano

Disegni, acquerelli, fotografie e lettere. Apre i battenti al Mudec di Milano la tanto attesa mostra Frida Kahlo. Oltre il mito, oltre 200 opere dell’artista messicana più famosa al mondo.Un tributo speciale grazie alle opere provenienti dai principali musei del Messico e degli Stati Uniti, alcune delle quali per la prima volta in Italia (fino al 3 giugno)

Leggi anche: Frida Kahlo: in anteprima le immagini della mostra al Mudec di Milano

5. I fenicotteri al Delta del Po (e non solo)

Escursioni a piedi, in bicicletta e in barca, la possibilità di prendere parte a laboratori didattici, visite guidate, di fare birdwatching e tanto altro ancora. Dal 17 marzo (fino al 24 giugno) torna la Primavera Slow nel Parco del Delta del Po.Quattordici settimane e oltre mille eventi in un territorio tutto da scoprire: da Rosolina a Goro, da Mesola a Comacchio, da Ravenna a Cervia, e dalla costa all’entroterra alla scoperta delle Valli di Argenta, Oasi di Bando, Vallette di Ostellato, fino ai territori della Bassa Romagna.

Leggi anche: Parco del Delta del Po: tutti gli eventi e dove osservare i fenicotteri rosa

6. Trekking nella Rota vicentina

Per chi ha la possibilità di spostarsi, suggeriamo un bellissimo cammino portoghese con scogliere, dune e spiagge, senza dimenticare il Parco naturale del Sud Est Alentejano. La Rota Vicentina parte da Santiago do Cacém nell'Alentejo e arriva a Capo St. Vincente, nell'Algarve. 340 chilometri suddivisi in due circuiti recentemente recuperati e oggi ripercorribili grazie alle associazioni locali che hanno ripristinato i sentieri che si affacciano su calette verde smeraldo. La Rota vicentina viene considerato come uno dei percorsi più suggestivi del Portogallo.

7. Hanami in Trentino

La fioritura di splendidi ciliegi, il bianco intenso dei narcisi, il variegato mondo multicolore dei fiori spontanei. Per godere dell’esplosione della primavera e del tripudio di tinte di alberi che sbocciano, non è necessario andare in Giappone! Qui in Trentino, a due passi da casa, da aprile fino all’estate la montagna vive un momento magico.

Leggi anche: Hanami del Trentino: le più belle fioriture da vedere almeno una volta nella vita

Val di Non ©M.Eccher

8. Pic nic in spiaggia, collina o montagna

Per divertirsi non serve andare molto lontano, potete optare per esempio per un pic nic con ricette rinfrescanti e nutrienti per le temperature che iniziano ad essere più alte. Via libera alla pasta e ai cerali in chicco, che è bene però scegliere in versione integrale.

Leggi anche: 10 piatti e snack veg perfetti in spiaggia o per un pic-nic

9. Gita in un borgo fantasma

Ce ne sono tantissimi sparsi in tutta Italia, allora quale migliore occasione per visitarli il 25 aprile o il ponte del 1 maggio? Non avete che l'imbarazzo della scelta, ne citiamo alcuni Pentedattilo, Monteruga, Gangi, Gairo vecchio e Sommo Ripola.

Leggi anche: Craco: la fragile bellezza del borgo medievale fantasma (FOTO e VIDEO)

Gangi

10. Perdersi in un labirinto di rose

Il 25 aprile o il ponte del 1 maggio, una valida alternativa può essere quella di perdersi in un labirinto di rose. Succede a Castello Quistini, una dimora storica del 1500, dove tra arte e architettura sorge un orto botanico che si trova a a Rovato, a pochi chilometri da Brescia e da Bergamo. Al suo interno da circa dieci anni esistono una serie di giardini con varietà di ortensie e peonie, frutti antichi e piccoli orti con collezioni di piante officinali e più di 1500 rose.

Leggi anche: Il profumatissimo labirinto di rose di Castello Quistini

Dominella Trunfio