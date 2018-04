Roma celebra il suo 2771° compleanno. Il 21 aprile si festeggerà il Natale di Roma e per l'occasione stop alle auto in centro, musei gratis e tante iniziative. Per un intero week end la città sarà animata da feste, eventi culturali e didattici, mostre e celebrazioni.

Da venerdì a domenica, Roma festeggerà la propria nascita, avvenuta il 21 aprile 753 aC. Quel giorno, secondo la leggenda narrata anche da Varrone, Romolo avrebbe fondato la città. La data al 21 aprile è legata a una serie di calcoli astrologici.

Da domani 20 aprile si partirà con le visita guidata Il Pleistocene senza “limiti” sia in LIS che con la visita tattile sensoriale. Aperta anche la Cappella dei Conservatori presso i Musei Capitolini.

Via le auto dal centro storico

La maggior parte degli aventi avrà luogo durante il fine settimana del 21 e 22 aprile con il culmine domenica con una festa all’aria aperta, durante la quale parte del centro storico sarà interdetta al traffico, regalando la città a turisti e pedoni.

È la zona che va dalla Bocca della Verità a via Petroselli, tra il Vico Jugario e largo Amerigo Petrucci, pedonalizzata per l’occasione. Qui si potrà assistere a spettacoli, concerti e teatro di strada. Una grande isola pedonale in cui verranno allestiti quattro palcoscenici dove si svolgeranno esibizioni live gratuite curate dall'Auditorium Parco della Musica, dal Teatro dell'Opera, dal Teatro di Roma e dal Maxxi.

Una festa diffusa, tra spettacolo e teatro di strada

“Percorrendo via Petroselli si può compiere un viaggio tra i mille volti di Roma, da quella antica di Plauto a quella immaginata da Shakespeare, da quella del Novecento, con omaggi a Sordi e Flaiano, a quella del Belli, fino alla Roma contemporanea, tra musiche popolari e giovani talenti musicali” spiega il Comune.

Una festa diffusa, com'è stata definita, in cui dalle 14.30 alle 20 la strada diventerà un grande teatro a cielo aperto, con concerti di musica (tra cui l'Orchestraccia e il Coro di voci bianche del Teatro dell’Opera di Roma) e spettacoli teatrali.

Riapre il Roseto

Sabato 21 aprile riaprirà al pubblico anche il Roseto comunale, ai piedi dell’Aventino dove si potranno ammirare oltre mille varietà di rose botaniche, antiche e moderne provenienti da tutto il mondo. In occasione dei festeggiamenti per il Natale di Roma, l’ingresso sarà e gratuito.

Musei gratis

Sabato i Musei comunali e i Viaggi nell’antica Roma di Piero Angela e Paco Lanciano saranno gratuiti per tutti, mentre il Museo dell’Ara Pacis riserva una promozione speciale ai cittadini romani sia per venerdì 20 che per sabato 21.

Ecco tutte le mostre gratuite:

Museo di roma

Canaletto 1697-1768

Musei capitolini

Il tesoro di antichità. Winckelmann e il museo capitolino nella roma del settecento

Mercati di traiano – museo dei fori imperiali

Traiano. Costruire l’impero, creare l’europa

Museo dell’ara pacis

Magnum manifesto. Guardare il mondo e raccontarlo in fotografia

Galleria d’arte moderna di roma capitale

Roma città moderna. Da nathan al sessantotto

Centrale montemartini

Egizi etruschi. Da eugene berman allo scarabeo dorato

Museo carlo bilotti aranciera di villa borghese

Gianni asdrubali “lo spazio impossibile”

Matteo negri navigator roma

Musei di villa torlonia

Casino dei principi - disegni smisurati del ’900 italiano

Casina delle civette - soglie di luce. Opere di pietro gentili dal 1970 al 2000

Museo di roma in trastevere

Babele – gloria argelés

La famiglia in italia

Museo napoleonico

Giovanni gasparro. I papi di napoleone

Museo delle mura

Intra/extra moenia

Museo pietro canonica a villa borghese

Landon metz

Museo di zoologia

Museo di zoologia … diverso per natura

