Migliaia di aquiloni di ogni forma e dimensione in volo, dodici giorni per starsene con la testa fra le nuvole mentre il cielo si dipinge con tutti i colori del mondo. Dal 20 aprile al 1 maggio torna il Festival Internazionale dell’Aquilone di Artevento, la prima manifestazione al mondo dedicata all’arte eolica.

E allora quale migliore occasione per passare la giornata del 25 aprile? Spegne 38 candeline e promette un programma ricco e variegato con aree di volo dedicate agli aquiloni d’arte, giganti, etnici, combattenti e acrobatici, fino alle installazioni dei “Giardini del Vento”, passando per i laboratori didattici, la fiera specializzata e l’area beach food.

Perché lungi dall’essere solo un gioco per bambini, l’aquilone è per i sognatori di ogni età. Ideato alla fine degli anni ‘70 dal pittore Claudio Capelli, il Festival Internazionale dell’Aquilone si svolge sulla spiaggia Pinarella di Cervia, ormai consacrata la capitale mondiale di questo oggetto d’arte.

Ogni primavera 200 artisti in rappresentanza di 30 paesi del mondo si uniscono a migliaia di partecipanti amatoriali, con un unico obiettivo, quello di trasmettere un messaggio di pace.

“Uniti nella diversità, attraverso il tema principale dell’aquilone i protagonisti di questo grande festival delle culture diventano ambasciatori delle tradizioni del proprio paese, rappresentandone usi e costumi anche attraverso mostre, spettacoli musicali e rappresentazioni di teatro danza”, si legge sul sito.

Anche per questa edizione, il Festival prometto una magica atmosfera, creatività e il rispetto dell’ambiente. Tra le peripezie in volo non mancheranno anche la musica e la buona cucina.

