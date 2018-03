Dal 23 al 25 marzo a Fieramilanocity apre i battenti Fa' la cosa giusta! La fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili e quest'anno INGRESSO GRATUITO per tutti!

Uno dei focus di Fa' la cosa giusta! di quest'anno sarà l'autoproduzione: tanti i workshop per imparare a realizzare accessori moda, e quaderni con tecniche artigianali e riutilizzando materiale altrimenti destinato a essere gettato via oppure a produrre da sé cosmetici e prodotti per la cura del viso e del corpo.

Moda e cosmesi

Artedì farà scoprire come creare piccoli accessori con materiali di riutilizzo ed oggetti insoliti, gli artigiani della cooperativa Parallelo insegneranno, invece, a realizzare una sacca in tessuto personalizzata con stampa serigrafica, oppure un quaderno artigianale stampato a linografia su carta e rilegato con la tecnica giapponese.

Per i più estrosi e per gli amanti del cibo giapponese, Gioie lillipuziane propone due workshop per la creazione di simpatici ciondoli: onighiri e nighiri al salmone e una piccola teiera da sfoggiare in bracciali e collane. Nel laboratorio di Riciclando.it, si potranno realizzare delle utilissime pochette con materiale di recupero.

Si sta diffondendo anche in Italia la pratica giapponese del “riordino degli spazi”: Rinchiudetely organizza diversi incontri pratici e divertenti sul tema dell'organizzazione degli spazi, dalla cucina all'armadio e anche il bagno! Una pratica che semplifica la vita e regala un immediato senso di benessere.



Gli esperti de La Saponaria propongono una serie di laboratori gratuiti di produzione di saponi solidi, cosmetici e detergenti che si svolgeranno nei tre giorni presso lo spazio Saponi Naturali e fai da te. Con Luigi Panaroni, mastro saponaio, si imparerà a realizzare un sapone alla calendula, adatto anche ai bambini, utilizzando la tecnica della saponificazione a freddo e ancora perché non produrre uno shampo sollido alla birra? La birra è un ottimo ingrediente per la creazione di un detergente fortificante per i capelli.

Per chi non ha molto tempo da dedicare all'autoproduzione, è consigliato il laboratorio “Autoproduzione, cosmetici per negati: 10 cosmetici in un'ora!” in cui verranno realizzati 10 prodotti: creme viso e corpo, scrub, maschere capelli, shampoo, bagnodoccia e sapone liquido mani. Riciclare il sapone è possibile: nel laboratorio “usi insoliti e creativi del sapone” si scoprirà come realizzare detergenti multiuso, sacchetti per biancheria, tante profumatissime decorazioni e idee regalo con i resti di sapone che si trovano in casa.

Arte, stampa e serigrafia

Foto di Luana Monte

Per chi ha voglia di cimentarsi con stampe, costruzione di timbri e pigmenti naturali non potrà mancare ai laboratori di Elena Campa, esperta nella stampa artigianale, in cui ad esempio utilizzando una macchina per la pasta si realizzeranno collage e si impareranno le basi per la stampa a rilievo. Con un po’ di detersivo per i piatti e una cannuccia, si potranno realizzare quadri da regalare, oppure decorare della semplice carta da pacco

Orti e giardini

Foto di Alessia Gatta

La cooperativa Cooption porterà a Fa' la cosa giusta! una serie di laboratori. Piantina e foto alla mano, si imparerà ad impostare il proprio orto, terrazzo, balcone o giardino grazie alla consulenza di un progettista che guiderà alla creazione di uno spazio verde che mescoli ortaggi e fiori in un connubio perfetto.

O, ancora, realizzare il proprio orto in cassetta insieme ai bambini, organizzato insieme ai volontari di Cascina Biblioteca. Un incontro sarà invece dedicato al nuovo Bonus Verde 2018 che consente di risparmiare sulla riqualificazione del giardino portando in detrazione le spese per interventi di carattere straordinario. Tante idee a costo zero per trasformare la casa in un piccolo giardino.

Foto di copertina di Alessia Gatta