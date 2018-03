Centinaia di coloratissime farfalle provenienti da tutto il mondo che volano libere in un grande giardino fiabesco, ricreato a due passi da Villa Borghese. E’ un tè con le farfalle, il percorso naturalistico per scoprire tante curiosità su questo bellissimo insetto.

Cinquecento metri quadrati allestiti nello spazio SET di Via Tirso per ospitare l’ecosistema di centinaia di coloratissime farfalle autoctone e tropicali, dove i biologi spiegano ai visitatori tutto il loro ciclo vitale. Vi avevamo già parlato della Casa delle farfalle che come questa iniziativa, ha lo scopo di sensibilizzare i visitatori sull’importanza in natura di questi insetti, di farli conoscere non solo per la loro bellezza, ma soprattutto perché sono fondamentali negli ecosistemi.

“In un ambiente dove voleranno libere le creature più belle e particolari del mondo, tra piante e meravigliosi fiori, sarà possibile sostare e sorseggiare un tè di qualità -offerto dall’evento- leggere, lavorare o rilassarsi in una cornice floreale di rara bellezza”, si legge sul sito dell’evento.

Dalla metamorfosi al volo tipico delle farfalle, i colori e le geometrie delle ali sono sin dal mondo antico fonte inesauribile di ispirazione nell’arte, nella simbologia, nella letteratura, nell’estetica e decorazione.

Orari e biglietti

Un tè con le farfalle è aperto tutti i giorni, dalle 10 alle 20 (ultimo ingresso ore 18.30)

Adulti Euro 10.00

Ridotto Euro 8.00

I bambini sotto i 4 anni non pagano

Per informazioni chiamare il numero 3339198292

Dominella Trunfio