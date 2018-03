Dal misterioso diario di James Halliday, creatore di Oasis, è emersa una fotografia di Wade contenente un easter egg e noi di GreenMe ve la mostriamo in anteprima!

Che il ragazzo sia predestinato? O è solo una coincidenza? Numerosi segreti sul mondo virtuale sono contenuti tra le pagine del diario, unisciti a Wade, trova tutti gli easter eggs e prendi il controllo di Oasis.



Il 28 marzo arriva nelle sale il tanto atteso Ready Player One e grazie a UCI Cinemas potrai entrare anche tu nell’Oasis!

Dal 13 marzo al 18 aprile partecipa insieme a Wade alla ricerca degli easter eggs nascosti da James Halliday: codici alfanumerici che si nascondo sui siti partner o nei QR code dei poster esposti negli UCI Cinemas e nelle librerie “Giunti al Punto”. Questi codici ti permetteranno di sbloccare vari livelli e partecipare così all’estrazione di fantastici premi. Più easter eggs trovi più vinci!

Gli easter eggs da cercare sono in tutto 4 e ad ogni livello corrisponde un tipo di premio; potresti partecipare all’estrazione di 30 power bank soft touch di Coverstore, 15 kit Ready Player One, 10 Polaroid POP e 5 Vigamus Experience!

Inoltre, con il biglietto del film acquistato presso i canali UCI Cinemas potresti vincere un avventuroso viaggio in Giappone, e ricordati che registrando la tua SKIN ucicard puoi raddoppiare le possibilità di vincita!



Questi i siti dove è possibile trovare un easter egg:

Concorso valido dal 13 marzo al 18 aprile 2018, con estrazione finale dei premi entro il 24 aprile 2018. Valore del montepremi 7.435,55€ (IVA Inclusa) – Regolamento su rpo.ucicinemas.it

La trama di Ready Player One

Nel 2045 la terra è diventata un luogo inquinato, funestato da guerre, povertà e crisi energetica. Gli abitanti versano in condizioni precarie, stipati in grossi container spogli, senz'altra evasione che il nostalgico mondo virtuale di OASIS. L'universo ispirato ai ruggenti anni ottanta, creato dal milionario James Donovan Halliday (Mark Rylance), conta milioni di login al giorno per la facilità d'accesso (sono sufficienti un visore e un paio di guanti aptici) e gli scenari iperrealistici in cui sfuggire al mondo tetro e pericoloso. La notizia della morte di Halliday arriva insieme con l'ultima, stimolante sfida lanciata dall'eccentrico creatore: una caccia al tesoro da miliardi di dollari.

L'adolescente Wade (Tye Sheridan), da sempre affascinato dalla figura del programmatore, ha collezionato informazioni sulla sua vita e il suo lavoro. Attraverso l'avatar Parzival proverà ad aggiudicarsi il premio in palio, contro i potenti nemici di una malvagia multinazionale (la IOI) e un nutrito gruppo di concorrenti senza scrupoli.

