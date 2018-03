Ammirare da vicino gli animali selvatici che popolano tutto il pianeta. Non servono zoo e parchi in cui queste creature sono costrette a vivere in cattività. In Italia infatti c'è un luogo speciale dov'è possibile incontrare ben 144 animali provenienti da 5 continenti.

Si tratta di un “parco” che ospita 144 peluche a grandezza naturale che riproducono in maniera esatta le specie appartenenti a tutti i continenti. Un luogo pensato non solo per intrattenere e stupire ma anche per aiutare ad apprezzare e capire al meglio l’importanza della salvaguardia del meraviglioso mondo animale.

L'iniziativa si chiama “Animals, conoscere gli animali, rispettandoli” ed è stata ideata da Savills Larry Smith, in collaborazione con Publievent e Wwf. Ogni animale è stato realizzato con cura da HANSA creation. Tutto il materiale utilizzato per l’imbottitura è 100% pet riciclato.

Si comincia da un'area multimediale in cui una guida darà il via a un vero e proprio viaggio alla scoperta della fauna dei 5 continenti. Sono 8 le aree tematiche che rappresentano i diversi habitat. Grandi e piccoli potranno indossare alcuni accessori da esploratori, per far sì' che l'esperienza sia più interattiva e realistica.

Il tour attraverserà aree in cui è stato fedelmente riprodotto l’habitat naturale degli animali, attraverso a una scenografia curata nei minimi particolari. Ma i veri protagonisti saranno loro, gli animali di peluche che popoleranno questo insolito parco. In ogni area saranno presenti anche delle teche informative sulla vita, le abitudini e la storia degli animali presenti all'interno. Al termine del tour nel parco di Animals, ci si potrà immergere nell’oceano circondandosi di pesci colorati grazie alla tecnologia 3D.

Dove ammirarli? Si tratta di un parco itinerante, con ingresso gratuito, che durante il 2018 si sposterà in varie città. Ecco luoghi e date:

Dal 16 marzo al 2 aprile Centro Commerciale LA CORTE LOMBARDA – Bellinzago Lombardo (MI)

Dal 27 aprile al 16 maggio Centro Commerciale ROMA EST – Roma

Dal 15 al 28 ottobre Centro Commerciale GRAN SASSO – Teramo

Dal 5 al 18 novembre Centro Commerciale I Gigli – Campi Bisenzio (FI)

Yashar Deljoye Sabeti, Head of Marketing di Savills Larry Smith, spiega:

“Siamo sempre più convinti che non basti rendere gli eventi solo spettacolari per farli apprezzare pienamente, ma sia necessario che questi trasmettano anche ulteriori valori aggiunti di caratura didattica, sociale e culturale per renderli veramente indimenticabili. Questo non è solo un progetto bello da vedere, ma permetterà, divertendosi, anche di sensibilizzare adulti e bambini verso il rispetto per il nostro ambiente, tematica oggi sempre più importante; il numero elevatissimo delle adesioni che stiamo ricevendo da parte delle scuole è un indicatore di primaria importanza”.

Sono questi gli unici zoo che amiamo.

Francesca Mancuso